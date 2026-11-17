Dženifer Lopez pokazala je da i sa 57 godina može da se pohvali zavidnom figurom, a njen poslednji televizijski nastup ponovo je privukao pažnju zbog izgleda.

Latino diva Dženifer Lopez je gostovala u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", gde se pojavila u kratkoj haljini koja je u prvi plan stavila njene zategnute i mišićave noge. Za ovu priliku odabrala je efektnu mini-haljinu boje masline, a njen kroj posebno je naglasio figuru po kojoj je godinama prepoznatljiva.

Reč je o modelu sa zanimljivim halter izrezom oko vrata, otvorenim leđima i veoma kratkim donjim delom. Upravo je mini-dužina učinila da njene izvajane noge budu u centru pažnje, naročito dok je sedela na kauču u studiju.

Foto: NBC / Ferrari / Profimedia

Stajling je upotpunila salonkama sa špicastim vrhom u braon nijansi, zlatnim narukvicama, satom, prstenjem i minđušama. Kosu je zalizala i vezala u visok rep, dok je šminkom naglasila oči i usne ostavila u neutralnim tonovima.

Dženifer je u emisiju došla kako bi govorila o svom predstojećem koncertnom specijalu "The JLO Show: Live in Las Vegas", čija je premijera najavljena za 26. novembar na televiziji CBS i platformi Paramount+.

Ipak, fotografije iz studija brzo su privukle pažnju, a njen izbor garderobe još jednom je pokazao da pevačica rado bira komade koji ističu njenu figuru i ne plaši se kratkih i izazovnih krojeva.

(Super žena)

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