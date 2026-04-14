DžENIFER ANISTON SE UDAJE? Glumica nikad srećnija u ljubavi - "Ne želi da ovog puta napravi iste greške"

Dženifer Aniston bi uskoro mogla da se uda za partnera, Džima Kertisa, piše Miror.

Nakon dva neuspela braka, ovo bi mogao biti treći srećan brak za Dženifer, a izvori tvrde da su ona i njen partner rešili da vezu podignu na još jedan nivo.

- Džen i Džim razmišljaju o venčanju na plaži, možda u Malibuu, veoma jednostavno, veoma lepo. Očekuje se da će ceremonija biti emotivna i intimna. I da će se uskoro desiti. Džim je veoma prizemljiv za Džen i žele da venčanje to odražava - rekao je izvor za Miror.

Oni bliski Dženifer (57) oduševljeni što je pronašla ljubav sa tako čvrstim muškarcem, posebno imajući u vidu bol zbog njena dva neuspela braka, prvog sa Bredom Pitom, a zatim sa Džastinom Teruom.

- Pošto je bila dva puta udata, za Breda 2000. i ponovo za Džastina 2015. godine, Džen je svesna koliko publiciteta dolazi sa venčanjem i želi da ovog puta ne napravi iste greške. Lekcija koju je naučila iz svojih prethodnih venčanja je da se radi o paru, a ne o velikom događaju u svetu šou-biznisa.

Džen je uvek tvrdila da su se njeni prethodni brakovi završili sporazumno i poznata je po tome što je ostala prijateljica i sa Bredom (62) i sa Džastinom (54) nakon njihovih razvoda 2005. i 2018. godine, ipak doneli su joj i mnogo teških dana.

- Ponovni brak plaši Džen, jer je ispod svega toga zapravo prilično nesigurna. Ono što se dogodilo sa Bredom bilo je srceparajuće i ona ne želi ponovo da prođe kroz takav javni raskid. Trebalo joj je mnogo vremena da to preboli i to je i danas bolno. Zato će naravno biti pažljivija sa Džimom. Mnogo je naučila iz svojih brakova, ali zna da je on toliko prizemljen i stvaran da neće imati iste probleme sa njim - kaže izvor za Miror.

Uprkos bolu zbog razvoda sa Bredom, Džen je uvek insistirala da ne žali zbog svojih brakova, opovrgavajući narativ da je bila usamljena i nesrećna u ljubavi.

- Moji brakovi su bili veoma uspešni, prema mom mišljenju. A kada su se završili, to je bio izbor koji je napravljen zato što smo izabrali da budemo srećni, a ponekad sreća više ne postoji u tom aranžmanu - rekla je jednom prilikom glumica.

