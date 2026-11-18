Dženifer Lopez je pre dve godine prošla i kroz četvrti razvod, a kako kaže, naterao ju je da se ozbiljno zapita i preispita gde se nalazi u životu.

Dženifer Lopez govori o svom unutrašnjem stanju nakon rastanka od Bena Afleka i raspadu njenog četvrtog braka.

- Četiri braka i četiri razvoda bili su poput učenja iste lekcije iznova i iznova - rekla je glumica i pevačica (57) u novom intervjuu u studiju „Sirijus Eks-Em”.

- Bilo mi je potrebno malo vremena da to shvatim. I to je sasvim u redu - dodala je, govoreći o onome što je naučila iz svojih prethodnih veza.

- Jer, verujem da je tu bilo ljubavi, ali i slomljenih srca i važnih pouka. Na kraju shvatiš da zapravo nije bitno šta ti drugi ljudi rade, niti bilo šta od toga. Važno je samo šta ti sama činiš u tom odnosu, kako si došla do te tačke i – spoznaja same sebe. Zapravo, svaki put je suština bila u tome da upoznam samu sebe.

Lopezova je imala je četiri supruga: Odžanija Nou, Krisa Džada, Marka Entonija i, najskorije, Bena Afleka.

- Nakon što sam pre nekoliko godina prošla kroz razvod, osetila sam da je to za mene bio period snažnog ličnog razvoja. Jednostavno sam se udubila u razmišljanje: "Znaš šta? Moram da shvatim šta ja ovde zapravo radim". Osećala sam se slično kao kada su mi se rodila deca, ali postoji još nešto – ili možda nekoliko stvari – što mi još uvek izmiče. I jednostavno to još nisam dokučila. Ali u redu je, život je dug - rekla je i objasnila šta joj je rekao psiholog kada mu je ispričala da ima osećaj da sve uništava:

- On mi je odgovorio: "Tako si mlada. Samo nastavi dalje. Nastavi da otkrivaš sebe i nauči da voliš svaki deo svog bića – pa čak i one delove koji su beznadežno romantični, i sve ostalo što uz to ide".

Kako kaže, to je bila najsmešnija stvar koju je čula u životu, ali ju je naterala da se zapita.