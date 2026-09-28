Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DžESI DžEJ O DETALJIMA BORBE SA TEŠKOM BOLESTI: "Nisam u najboljem izdanju, ali sam daleko od najgoreg"

Džesi Džej podelila je informacije o svom zdravstvenom stanju nakon druge operacije rekonstrukcije, izvedene u okviru lečenja raka.

1790602097_profimedia-1120214074.jpg
Foto: Profimedia/ Hugh Wilton
Oglas

Pevačica (38) prethodno je bila podvrgnuta mastektomiji, a u maju je objavila da je izlečila rak dojke, 11 meseci nakon što joj je bolest prvobitno dijagnostikovana.

- Upravo sam stigla kući nakon druge operacije i sve je prošlo dobro, pa sam samo htela da vam kažem da sam dobro - rekla je ona i dodala da su karte za njen predstojeći koncert rasprodate.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessie J (@jessiej)

- Da, život je lep. Šaljem ljubav. Dobra energija. Vidimo se uskoro.

Ranije ovog meseca, objavila je opširnu poruku u kojoj je obavestila fanove da se nakratko povlači iz javnosti kako bi „pružila svom umu, telu i srcu preko potreban zagrljaj”.

- Nisam u najboljem izdanju, ali sam daleko od najgoreg. Znam da ljudi mogu pogrešno da protumače ovakve objave. Nije tajna da su protekle dve godine bile čarobne, uspešne, prekretnica u životu i izuzetno ispunjene obavezama. Uglavnom sam volela poslednje dve godine, mrzela ih u trenucima i naučila najviše što sam ikada naučila o sebi i šta želim od svog života.

Podsetimo, Džesi Džej je prvi put dijagnostikovan rani rak dojke 2025. godine. 
 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas