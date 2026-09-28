DžESI DžEJ O DETALJIMA BORBE SA TEŠKOM BOLESTI: "Nisam u najboljem izdanju, ali sam daleko od najgoreg"

Džesi Džej podelila je informacije o svom zdravstvenom stanju nakon druge operacije rekonstrukcije, izvedene u okviru lečenja raka.

Pevačica (38) prethodno je bila podvrgnuta mastektomiji, a u maju je objavila da je izlečila rak dojke, 11 meseci nakon što joj je bolest prvobitno dijagnostikovana.



- Upravo sam stigla kući nakon druge operacije i sve je prošlo dobro, pa sam samo htela da vam kažem da sam dobro - rekla je ona i dodala da su karte za njen predstojeći koncert rasprodate.

- Da, život je lep. Šaljem ljubav. Dobra energija. Vidimo se uskoro.

Ranije ovog meseca, objavila je opširnu poruku u kojoj je obavestila fanove da se nakratko povlači iz javnosti kako bi „pružila svom umu, telu i srcu preko potreban zagrljaj”.

- Nisam u najboljem izdanju, ali sam daleko od najgoreg. Znam da ljudi mogu pogrešno da protumače ovakve objave. Nije tajna da su protekle dve godine bile čarobne, uspešne, prekretnica u životu i izuzetno ispunjene obavezama. Uglavnom sam volela poslednje dve godine, mrzela ih u trenucima i naučila najviše što sam ikada naučila o sebi i šta želim od svog života.

Podsetimo, Džesi Džej je prvi put dijagnostikovan rani rak dojke 2025. godine.

