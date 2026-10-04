5 NAJBOLJIH FRIZURA ZA OKRUGLO LICE: Lako se održavaju i čine mršavijim

Ako imate okruglo lice, dužina pramenova oko obraza, razdeljak i volumen pri korenu mogu da utiču na celokupan izgled frizure. To ne znači da morate da krijete lice dugom kosom ili da se odreknete šiški.

Pre nego što zakažete termin, pokažite frizeru nekoliko fotografija frizura koje vam se dopadaju. Važno je i da kažete koliko vremena želite da izdvojite za stilizovanje. Ako ne želite svakog jutra da koristite fen, figaro ili peglu, odaberite frizuru koja lepo izgleda i bez mnogo truda.

1. Izduženi bob

Dugi bob jedna je od frizura koje se često preporučuju ženama sa okruglim licem. Prednji pramenovi trebalo bi da se završavaju ispod brade, dok zadnji deo može da bude nešto kraći. Tako se dobija uredna, moderna frizura koja nežno uokviruje lice.

Bob posebno lepo izgleda na ravnoj i blago talasastoj kosi. Možete da ga nosite sa razdeljkom na sredini ili sa strane, u zavisnosti od toga šta vam više odgovara. Ako vam je kosa do ramena, krajeve možete blago da uvijete ka unutra ili spolja. Kod tanke kose dobro je zadržati punije krajeve, jer preterano proređivanje može da učini da kosa izgleda još tanje.

2. Stepenasto šišanje na srednjoj dužini

Ako želite da zadržite kosu do ramena, ali da joj dodate oblik i pokret, stepenasto šišanje može da bude zanimljiv izbor. Prvi slojevi mogu da počnu ispod brade, tako da pramenovi nežno uokviruju lice. Ova frizura može da se prilagodi ravnoj, talasastoj i gustoj kosi. Ako imate tanku kosu, dovoljno je napraviti blage razlike u dužini kako frizura ne bi izgledala potpuno ravno. Za svakodnevno oblikovanje kosu možete da osušite fenom tako da pramenove usmeravate od lica. Ako želite elegantniji izgled za veče, napravite blage talase figarom, uvijajući kosu od lica i ostavljajući krajeve što prirodnijim.

3. Piksi frizura sa dužim šiškama

Kratka kosa ne mora da bude prepreka ako imate okruglo lice. Piksi frizura sa dužim šiškama može da unese dinamiku u izgled, a šiške možete da oblikujete na stranu, blago podignete pri korenu ili ostavite ležerno razbarušene.

Ipak, pre nego što se odlučite za ovu frizuru, razmislite o tome koliko često želite da posećujete frizera. Veoma kratki delovi sa strane zahtevaju redovno održavanje, dok nešto duža verzija može da izgleda uredno i dok kosa raste. Za stilizovanje je često dovoljna mala količina paste ili voska za kosu. Proizvod utrljajte između dlanova, a zatim prstima oblikujte krajeve kako biste dobili definiciju bez slepljenog izgleda.

4. Bob sa razdeljkom sa strane

Promena razdeljka može potpuno da promeni izgled čak i jednostavne bob frizure. Razdeljak sa strane daje asimetriju i može da doprinese utisku većeg volumena na temenu.

Ova frizura odgovara ženama koje vole kosu do brade ili nešto dužu. Možete da je nosite ravnu ili da napravite blage talase za opušteniji izgled.

Prilikom feniranja, podignite kosu pri korenu, a zatim je usmerite niz dužinu. Ako imate gustu kosu, frizer može da ukloni deo unutrašnjeg volumena kako bi se lakše oblikovala. Kod tanke kose, puniji i ravniji krajevi mogu da pomognu da frizura izgleda gušće.

5. Duga kosa sa šiškama poput zavese

Duga kosa takođe može lepo da uokviri okruglo lice. Dovoljno je dodati nekoliko slojevitih pramenova oko lica i duže šiške koje podsećaju na zavesu. Ovakve šiške razdvajaju se na sredini čela i padaju na obe strane, postepeno se stapajući sa ostatkom kose. Mogu da se nose uz ravnu kosu, blage talase ili opuštene lokne.

Važno je da šiške ne budu previše guste ili kratke ako želite da ih lako održavate. Frizer može da ostavi bočne pramenove u visini jagodica ili malo ispod njih, kako bi se lakše oblikovali i sklanjali iza ušiju. Prilikom sušenja fenom, šiške podignite pri korenu, a zatim ih usmerite od lica. Na taj način dobijaju prirodan oblik i ne padaju ravno preko čela.

(Sensa)