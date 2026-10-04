KAKO JE IZGLEDALA SARADNJA SA KRALJICOM: Progovorio Elizabetin frizer - njemu je najviše verovala

Pokojna kraljica je imala desetine članova osoblja, ali je postojao jedan kome je morala više da veruje nego bilo kome, i on je sada otkrio intimne detalje o njihovom zajedničkom vremenu

Kraljica Elizabeta II uvek je izgledala besprekorno, od mlađih dana, pa sve do kasnih životnih godina. Posebnu pažnju je pridavala frizuri, jer je preferirala svoju simetričnu, pažljivo oblikovanu, kratku i kovrdžavu frizuru. Jedan od ljudi zaslužnih za prepoznatljiv izgled pokojne kraljice bio je škotski frizer Ijan Karmajkl.

U razgovoru za časopis "Woman & Home" povodom njegovog stogodišnjeg jubileja, govorio je o ogromnoj časti koju je osećao radeći sa kraljicom ali i o tome kako je uvek bio svestan svog položaja, piše Hello.

- Bio je to veoma intiman posao i verovatno nije bilo mnogo ljudi koji su mogli da je dodirnu na tako uobičajen način, jer se kraljica jednostavno nije dodirivala - rekao je on za pomenuti časopis.

- Uživao sam u vremenu provedenom s njom i to je uvek bila čast, ali sam znao gde mi je mesto.

U svojoj ulozi, Ijan je imao privilegovan pristup pokojnoj vladarki, budući da je mogao da joj priđe na način koji ostalim članovima osoblja nije bio dozvoljen.

Pokojna kraljica je retko menjala frizuru. Ijan joj je obično prao kosu, a zatim je oblikovao pomoću viklera. Ipak, povremeno bi se koristio i preliv za sedu kosu radi dodatnog sjaja.

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