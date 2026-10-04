JOGURT KOLAČ: Najjednostavniji desert koji ima malo kalorija

Za ovaj jogurt kolač ne treba vam mnogo namirnica, a rezultat je veoma mekan i vazdušast.

Osnova je gusti grčki jogurt, dok umućena belanca daju laganu teksturu. Malo vanile dodaje prijatnu aromu, a kolač se na kraju samo pospe šećerom u prahu.

Posebnost recepta je pečenje u vodenom kupatilu, zahvaljujući kojem kolač ostaje nežan i ne isušuje se. Najlepši je dobro ohlađen, pa ga možete pripremiti i dan ranije.

Sastojci

400 g gustog grčkog jogurta

100 g šećera u prahu

50 g brašna

20 g kukuruznog skroba

5 jaja

1 kašika ekstrakta vanile ili vanilin paste

Za posipanje:

šećer u prahu

Priprema

Pripremite kalup

Rernu zagrejte na 160 stepeni. Kalup za hleb obložite papirom za pečenje tako da papir malo prelazi preko ivica. Tako ćete kasnije lakše izvaditi kolač.

Napravite osnovu

Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca pomešajte sa grčkim jogurtom, brašnom, kukuruznim skrobom i vanilom. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Umutite belanca

Belanca počnite da mutite, pa postepeno dodajte šećer u prahu. Mutite dok ne dobijete čvrst, sjajan sneg koji je i dalje dovoljno elastičan.

Sjedinite smese

U smesu sa jogurtom prvo dodajte trećinu umućenih belanaca i lagano sjedinite. Zatim dodajte ostatak u dva navrata i pažljivo umešajte špatulom pokretima odozdo nagore. Nemojte dugo mešati, jer je važno da u smesi ostane što više vazduha.

Pecite u vodenom kupatilu

Smesu sipajte u pripremljen kalup i poravnajte. Kalup stavite u veću posudu, pa oko njega sipajte vrelu vodu tako da bude visoka oko 1–2 cm. Pecite oko 60 minuta na 160 stepeni. Rernu nemojte otvarati tokom prvih 30 minuta.

Ohladite kolač

Kada je pečen, površina treba da bude blago zlatna, dok sredina može neznatno da podrhtava kada pomerite kalup. Izvadite ga iz vodene kupke i ostavite da se ohladi. Pažljivo izvadite kolač iz kalupa i skinite papir. Najlepšu teksturu dobićete kada ga ostavite u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći. Pre serviranja pospite ga šećerom u prahu.

(Stvar ukusa)

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