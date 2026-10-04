JOGURT KOLAČ: Najjednostavniji desert koji ima malo kalorija

Za ovaj jogurt kolač ne treba vam mnogo namirnica, a rezultat je veoma mekan i vazdušast.
Osnova je gusti grčki jogurt, dok umućena belanca daju laganu teksturu. Malo vanile dodaje prijatnu aromu, a kolač se na kraju samo pospe šećerom u prahu.
Posebnost recepta je pečenje u vodenom kupatilu, zahvaljujući kojem kolač ostaje nežan i ne isušuje se. Najlepši je dobro ohlađen, pa ga možete pripremiti i dan ranije.
Sastojci
- 400 g gustog grčkog jogurta
- 100 g šećera u prahu
- 50 g brašna
- 20 g kukuruznog skroba
- 5 jaja
- 1 kašika ekstrakta vanile ili vanilin paste
Za posipanje:
- šećer u prahu
Priprema
Pripremite kalup
Rernu zagrejte na 160 stepeni. Kalup za hleb obložite papirom za pečenje tako da papir malo prelazi preko ivica. Tako ćete kasnije lakše izvaditi kolač.
Napravite osnovu
Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca pomešajte sa grčkim jogurtom, brašnom, kukuruznim skrobom i vanilom. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.
Umutite belanca
Belanca počnite da mutite, pa postepeno dodajte šećer u prahu. Mutite dok ne dobijete čvrst, sjajan sneg koji je i dalje dovoljno elastičan.
Sjedinite smese
U smesu sa jogurtom prvo dodajte trećinu umućenih belanaca i lagano sjedinite. Zatim dodajte ostatak u dva navrata i pažljivo umešajte špatulom pokretima odozdo nagore. Nemojte dugo mešati, jer je važno da u smesi ostane što više vazduha.
Pecite u vodenom kupatilu
Smesu sipajte u pripremljen kalup i poravnajte. Kalup stavite u veću posudu, pa oko njega sipajte vrelu vodu tako da bude visoka oko 1–2 cm. Pecite oko 60 minuta na 160 stepeni. Rernu nemojte otvarati tokom prvih 30 minuta.
Ohladite kolač
Kada je pečen, površina treba da bude blago zlatna, dok sredina može neznatno da podrhtava kada pomerite kalup. Izvadite ga iz vodene kupke i ostavite da se ohladi. Pažljivo izvadite kolač iz kalupa i skinite papir. Najlepšu teksturu dobićete kada ga ostavite u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći. Pre serviranja pospite ga šećerom u prahu.
BONUS VIDEO