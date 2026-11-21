Nakon osmogodišnjeg odsustva iz Holivuda, Džoni Dep se vratio!

Dep se vraća filmskom platnu nakon osam godina pauze, i to sa pravim božićnim filmom, "Ebenezer: Božićna priča", gde tumački glavnog lika, Skrudža. Takođe se priprema za izlazak još jednog filma, u kojem ponovo sarađuje sa svojom dugogodišnjom prijateljicom, Penelope Kruz.

U intervjuu za agenciju Asošiejted pres, Dep je govorio o svom povratku u Holivud, kao i o činjenici da je „Ebenezer” njegov najveći film još od ostvarenja „Fantastične zveri: Grindelvaldovi zločini”.

- Ne znam. Koja je razlika između holivudskog i francuskog filma? Koja je razlika između holivudskog i engleskog filma? Mislim, razlika je u ovome: bio je to svojevrstan odmor. Što je sasvim u redu.

U intervjuu za magazin „Pipl”, Dep je govorio i o svom pristupu liku.

- To je nekako kao kada prvi put obučete kostim; osetite – kao što je slučaj sa svakim likom – da on postaje svojevrsni oklop. Dakle, da, kada je reč o Ebenezeru, nije reč o nekom tipu kome je potreban hiropraktičar. Ovo je čovek koji pokušava da postane nevidljiv za svet.

Depov odmor od Holivuda

Tokom proteklih osam godina, Depova karijera je doživela preokret usled veoma medijski propraćene pravne bitke sa bivšom suprugom Amber Herd, čiji je esej iz 2018. godine o porodičnom nasilju u javnosti shvaćen kao priča o njemu. To je dovelo do dva sudska procesa.

Od tada, Dep je igrao u francuskom filmu „Žana di Bari” (Jeanne du Barry), a sledeće što ćemo od njega videti jeste triler „Day Drinker” reditelja Marka Veba, u kojem glumi uz Penelope Kruz i Medlin Klajn, a čija se premijera u bioskopima očekuje sledećeg marta.

Karijera Amber Herd se, nasuprot tome, još uvek nije oporavila. Od tada se pojavila samo u filmu „U vatri” iz 2023. godine, kao i u predstavi Džeremija O. Harisa „Duh naroda”, što je bio njen debi u pozorištu.





