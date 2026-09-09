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DŽORDŽ KLUNI JEDVA ZADRŽAO SUZE DOK JE GOVORIO O POKOJNOJ SESTRI: „Samo nekoliko minuta pre toga držali smo se za ruke“ (FOTO)

Glumac je sa javnošću podelio neke od najintimnijih momenata koji su ujedno bili i najteži u njegovom životu

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Foto: Profimedia/ Syspeo/Pool/ABACA, Shutterstock Editorial
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Džordž Kluni otvoreno je govorio o smrti svoje starije sestre Adelije "Ade" Zajdler, koja je preminula krajem 2025. godine nakon kratke borbe sa rakom.

Glumac je otkrio koliko ga je njen odlazak podsetio na to koliko vreme brzo prolazi i koliko su dragoceni trenuci provedeni sa najbližima.

Kluni je ispričao da je sa sestrom bio veoma blizak i da je bio uz nju u njenim poslednjim trenucima.

- Moja sestra, sa kojom sam bio veoma blizak, dobila je rak prošle godine i vrlo brzo je preminula. Bio sam uz nju kada je umrla. I dok sam sedeo pored nje i držao je za ruku, shvatio sam koliko je sve ovo kratko - rekao je glumac.

Posebno ga je pogodila pomisao na njihovo detinjstvo.

- Pre samo nekoliko minuta bili smo mala deca zajedno. Pre samo nekoliko minuta držali smo se za ruke kao deca. Vreme brzo prolazi. Sve ovo prolazi. Zato moramo da pronađemo što više radosti - poručio je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Adu je nazivao svojim herojem

Adelija „Ada“ Zajdler preminula je 19. decembra 2025. godine, u 65. godini, nakon borbe sa rakom. Vest o njenoj smrti Kluni je potvrdio neposredno nakon njenog odlaska, a tada je o njoj govorio sa velikom ljubavlju i ponosom.

- Moja sestra Ada bila je moj heroj. Suočila se sa rakom hrabro i sa humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako hrabrog. Meni i Amal će dugo nedostajati - rekao je tada glumac.

Ada je, za razliku od svog slavnog brata, vodila veoma povučen život. Ipak, porodica joj je bila izuzetno važna, a sa Džordžom je ostala bliska i tokom odraslih godina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Bila je umetnica i učiteljica

Ada je rođena 1960. godine u Los Anđelesu, kao ćerka novinara i televizijskog voditelja Nika Klunija i Nine Brus Voren. Bila je godinu dana starija od Džordža.

Prema njenoj čitulji, bila je talentovana umetnica i godinama je radila kao nastavnica likovne kulture u osnovnoj školi Augusta Independent School u Kentakiju. Bila je i članica lokalnog umetničkog udruženja, volela je da čita, a učestvovala je i u radu književnog kluba.

Kasnije je završila studije u Luisvilu i Severnom Kentakiju i radila kao knjigovođa.

Bila je uz brata i kada je postao holivudska zvezda
Iako je živela daleko od reflektora, Ada je bila deo važnih trenutaka u bratovljevom životu. Prisustvovala je njegovom venčanju sa Amal Kluni u Veneciji 2014. godine, kada su se okupili članovi porodice i brojni prijatelji slavnog para.

Ada je bila udata za Normana Zajdlera, penzionisanog oficira američke vojske, sa kojim je dobila dvoje dece, sina Nikolasa i ćerku Alison. Norman je preminuo 2004. godine od srčanog udara. Džordž je često govorio koliko je ponosan na svoju sestričinu i sestrića.

Džordž i Ada odrasli su u malom gradu Ogasta u Kentakiju, gde je porodica Kluni bila veoma poznata i aktivna u lokalnoj zajednici. Uprkos tome što je Džordž kasnije izgradio ogromnu karijeru u Holivudu, njihova porodična povezanost ostala je snažna.

Danas, dok govori o sestri, glumac ne krije koliko mu nedostaje. NJegove reči o tome da su „pre samo nekoliko minuta“ bili deca najbolje pokazuju koliko mu je teško da prihvati da je vreme koje su imali zajedno sada prošlost.

(Glossy)

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