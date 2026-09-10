GODINAMA SE PRIČA DA HARI NIJE SIN KRALJA ČARLSA: Sve je počelo zbog jedne Dajanine afere i navodnog DNK testa (FOTO)

Testiranje je sprovedeno početkom 2000-ih kako bi se razbile glasine.

Posle decenija šuškanja i glasina koje su punile stranice britanskih tabloida, sada je stigla potvrda koju su mnogi čekali. DNK test, navodno sproveden još početkom 2000-ih, potvrdio je da je kralj Čarls zaista biološki otac princa Harija, čime su konačno razbijene teorije koje su se godinama širile po medijima i društvenim mrežama.

Još od ranih 2000-ih, britanska štampa redovno je spekulisala o tome da princ Hari nije sin tadašnjeg princa od Velsa, sada kralja Čarlsa, već plod tajne veze princeze Dajane sa majorom Džejmsom Hjuitom, oficirom britanske vojske s kojim je Dajana imala poznatu romansu.

Njihov odnos je započeo 1986. godine, dakle dve godine nakon Harijevog rođenja, što je važno naglasiti jer se često pogrešno navodi da je afera počela ranije. Ipak, sličnosti u izgledu između Harija i Hjuita bile su povod za neprekidne glasine koje su hranile interesovanje javnosti.

DNK ne laže

Prema onome što je objavljeno u više izvora, uključujući i britanski tabloid The Sun i italijanski Corriere della Sera, u periodu oko 2005. godine sprovedeno je genetsko testiranje princa Harija, slično onome koje je prethodno rađeno i kod princa Vilijama. Rezultati DNK testa su nedvosmisleno pokazali da je kralj Čarls Harijev biološki otac.

Ovaj test je, kako se navodi, bio iniciran od strane Bakingemske palate kako bi se konačno zaustavila lavina spekulacija i "zavera" koje su preplavljivale tabloide. Čak su postojali pokušaji da se Harijev DNK uzme u tajnosti, kako bi se nelegalno proverilo očinstvo, što dodatno pokazuje do koje mere je javnost bila opsednuta ovom pričom.

Prema izvorima bliskim porodici, princ Hari je odavno bio upoznat sa rezultatima testa, a sve je znala i njegova supruga Megan Markl. Ipak, nijedno zvanično saopštenje iz palate nikada nije objavljeno po tom pitanju. Kralj Čarls, danas monarh Ujedinjenog Kraljevstva, nikada nije javno govorio o glasinama, niti je komentarisao testiranja iz prošlosti.

Činjenica da je Hari rođen tokom braka Dajane i Čarlsa pravno i dalje potvrđuje njegov status u kraljevskoj porodici, ali test je dao i biološku potvrdu koja je mnogima bila sporna godinama.

DNK dokazao istinu, ali rane ostaju

I pored toga što je DNK test jasno potvrdio očinstvo, to nije popravilo narušene odnose između Harija i njegovog oca. U poslednjim godinama njihov odnos dodatno su pogoršale Harijeva odluka da se povuče iz kraljevskih dužnosti, zatim preseljenje u SAD i nekoliko javnih istupa u kojima je kritikovao porodicu, uključujući i poznati intervju sa Oprom Vinfri.

Rane su ostale duboke, a emocije na obe strane očigledno nisu zalečene. Izvori bliski palati tvrde da, iako Čarls i dalje gaji očinske emocije prema Hariju, njihova komunikacija je minimalna i povremena.

(Blic Žena)

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