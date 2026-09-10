"TO JE UNAPRED IZGUBLJENA BITKA": Sanja Marinković otkrila zašto ovaj pevač nikada neće gostovati u njenoj emisiji

Pogledajte o kom pevaču je reč.

Sanja Marinković godinama je voditeljka i autorka emisije "Magazin in" gde je ugostila gotovo sve poznate ljude sa ovih prostora. Ona je nedavno otkrila koji pevač nikada neće gostovati u njenom studiju, kao i da li ima zabranjene ličnosti.

Sanja je rekla da je pre mnogo godina postavila pravilo kojeg se drži i da se trudi da razume javne ličnosti koje nisu baš uvek raspoložene za ćaskanje.

- Svako ima trenutak kada mu nije dan, kada je popio koju više, ne želi da priča o nekim temama ili se previše raspriča pa me sutradan zove da to isečem. Ja uvek isečem sve, nikada nisam ostavila nešto što moji gosti nisu želeli - rekla je Sanja, pa otkrila da li postoji neka javna ličnost koju je zabranila.

- Ne postoje zabranjeni gosti, svako ima svoje loše trenutke. I ne postoji ta mogućnost da me nešto poremeti, ja kada se sredim, obučem haljinu i štikle, postajem voditeljka i u tih devedeset minuta sam to - rekla je Sanja u emisiji "Minsko polje" nedavno.

Ovaj pevač nikada neće gostovati u njenoj emisiji

Ona je svojevremeno rekla da Čola nikada neće gostovati kod nje.

- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - objasnila je Sanja svojevremeno.

Glumica tražila 50 evra za gostovanje

Podsetimo, Sanja je nedavno otkrila da joj je glumica tražila novac kako bi gostovala u njenoj emisiji.

– Bilo je glumica koje su tražile novac. I onda sam ja rekla: "Aha, novac... hajde da vidimo koliko para" – ispričala je voditeljka, a onda objasnila kakav je bio njen stav kada je čula cifru od 50 evra.

– Ja kažem: "Pa je l’ ona sebe vrednuje toliko? E pa kad ona vrednuje sebe toliko, onda joj nije mesto u ovoj emisiji". I oni meni kažu da joj damo, a ja kažem: "Što bismo joj dali ako ona sebe ne ceni, ne vrednuje? Pa znači nema rejtinga, ljudi" – bila je oštra Sanja.

(Kurir)

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