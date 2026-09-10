"AMERIČKA PRODUKCIJA ME JE TRETIRALA KAO FILMSKU ZVEZDU": Dragana Kosjerina je od detinjstva pred kamerama, a ovo je bio njen prvi posao

Dragana Kosjerina progovorila je o svom prvom poslu na kom je bila tretirana kao kraljica.

Lepa Dragana Kosjerina jedna je od naših najatraktivnijih voditeljki, a mnogi ne znaju čime se bavila pre nego što je postala jedno od zaštitnih lica RTS-a.

Tako se svojevremeno dotakla svog prvog velikog posla, otkrivši nepoznate detalje.

"Pred kamerama sam, još od detinjstva, bila veoma opuštena. Prvo iskustvo na velikom setu imala sam u Istanbulu, kada sam kao model snimala reklamu za šampon. Fenomenalna američka produkcija došla je s brdom opreme, a ja sam bila tretirana kao filmska zvezda... (smeh). Imala sam dublerku na kojoj su nameštali svetlo, ja bih samo došla da snimim scenu. Prvi put poželela sam da budem neko s televizije. Kad sam to postala, shvatila sam da ovde nema glamura već napornog rada, ali sam baš srećna", rekla je Dragana tad.

Inače, Kosjerina je svojevremeno želela da bude stomatolog, a strast prema tom zanimanju opravdao je i njen odličan uspeh u "Zubotehničkoj školi", međutim, nakon završene srednje, pokušala je da upiše psihologiju na Filozofskom fakultetu.

Nije uspela da prođe prijemni, pa je napravila pauzu od jedne godine.

Nakon toga Kosjerina upisuje "Fakultet za kulturu i medije" na kome je uspešno diplomirala, a još jedan u nizu njenih uspeha je master rad pri UNESCO katedri na "Fakultetu za umetnost" u Beogradu.

(Mondo)

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