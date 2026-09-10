POSLE GODINA SAMOĆE, NATAŠA BEKVALAC IMA NOVU LJUBAV: Ovaj detalj sa nastupa pokrenuo priče (FOTO)

Nataša Bekvalac godinama emotivnog partnera nije predstavljala javnosti. Naprotiv, pevačica je u više navrata isticala da je sama, zadovoljna i ispunjena, posvećena sebi i svojim ćerkama. Ipak, čini se da se situacija promenila.

Kako piše „Kurir“, Nataša je već nekoliko meseci u vezi sa izvesnim S. R, koji se bavi privatnim biznisom. Njih dvoje svoju romansu za sada uspešno čuvaju daleko od očiju javnosti, a za njihov odnos navodno zna samo najbliži krug ljudi.

Ljubav čuvaju od javnosti

Za razliku od prethodnih emotivnih veza, koje su često bile pod budnim okom medija, Nataša je ovog puta odlučila da privatni život zadrži upravo to – privatnim. Ona i njen partner retko se pojavljuju zajedno na javnim mestima, a zajedničke fotografije ne objavljuju na društvenim mrežama.

Zanimljivo je i da se njih dvoje međusobno ne prate na Instagramu. Ipak, S. R. prati Natašinu sestru Kristinu Bekvalac, dok i Kristina prati njega.

Prema pisanju „Kurira“, S. R. je želeo da rođendan proslavi u sredu u jednom beogradskom klubu, i to na Natašinom nastupu. Međutim, od te ideje je navodno odustao kako njihova veza ne bi privukla pažnju. Umesto toga, okupio je prijatelje na ručku u restoranu, dok je na Natašin nastup stigao tek kasno u noć.

Kako tvrdi izvor upućen u njihov odnos, Nataša i S. R. upoznali su se pre nekoliko meseci, a od tada svoju vezu grade daleko od reflektora.

-Lepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbegavaju mesta na kojima bi mogli da privuku pažnju fotografa i medija, navodi izvor.

Zajedno bili i na Mikonosu

Iako svoju romansu drže podalje od javnosti, par navodno uživa u zajedničkom vremenu. Kako tvrdi izvor, oboje vole provod, a zajedno su bili i na Mikonosu, kao i na pojedinim gradskim događajima sa prijateljima.

-Kada izlaze, uvek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je za njihovu vezu rekao samo nekolicini najbližih prijatelja, kao i Nataša, dodaje izvor.

Natašin emotivni život godinama intrigira javnost. Pevačica nikada nije krila da iza sebe ima velike ljubavi, ali i teška životna iskustva, zbog čega danas, čini se, mnogo pažljivije bira kome će otvoriti srce.

Iza sebe ima tri braka, a iz dva je dobila dve ćerke.

Ipak, još nedavno govorila je da je emotivno slobodna i da joj je trenutno najvažniji odnos koji gradi sa samom sobom.

-Jedino imam borbu sa sama sobom. Ako slučajno pogledam sa strane, gotovo je. Nemam snage za nikakve sporedne drame. Nemam da mrdnem sa strane, kao u lancima da sam. Dovoljna sam sama sebi. Čak se neki pitaju imam li nekog u emotivnom smislu, odgovor je ne. Ni veza, ni kombinacija. Posvećena sam sebi, mnogo više poštujem sebe i shvatila sam da sam imala dosta prividnih konekcija sa ljudima od kojih ljubav dobila nisam. Sada je lestvica dignuta baš visoko, rekla je Nataša.

Pevačica se svojevremeno osvrnula i na majčinstvo, istakavši koliko joj ćerke znače, ali i koliko je svesna odgovornosti koju ta uloga nosi.

-Kad sam shvatila da tek za 10 godina sledi ponovo ono što sada proživljavam sa Hanom, teško meni. Moram dosta još da radim na sebi da bih sve to mogla da izdržim. Ekstremno zdrava moram biti da izguram majčinstvo u ovoj specifičnoj situaciji. Svakog dana radim na tome. Često mislim da sam precenjena u očima Boga, ali bolje da se ne žalim. Uvek bude, ko zna zašto je to dobro, rekla je tada.

(Hellomagazin)

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