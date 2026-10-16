EVO KAKO JE ANDRIJA MILOŠEVIĆ SMRŠAO 20 KILOGRAMA: Glumac nije hteo da gladuje i da ide na rigorozne dijete

Izbacio je tešku, masnu hranu i šećere, a jogurt je uvek prisutan uz obroke.

Glumac Andrija Milošević uspeo je da smrša 20 kilograma bez ikakve dijete, ističući da ključ leži u promeni načina života i zdravijoj pripremi hrane. Umesto izgladnjivanja, iz jelovnika je izbacio tešku i masnu hranu, kao i šećere, dok je jogurt postao obavezan dodatak uz obroke.

O tome kako je postigao sjajne rezultate bez opterećenja, Andrija Milošević je nedavno rekao:

"Samo malo promenite ishranu, promenite način života i to je to. Ne jedete tešku hranu, masnu hranu, šećere. Važan je jogurt uvek kad se jede. Takođe, prija mi da uz ručak popije čašu crnog vina. Uz adekvatnu ishranu podrazumeva se i sport, tako da je tu brzo hodanje, vožnja bicikle ili trčanje", kazao je on jednom prilikom.

"Ne treba da idete na dijete"

Milošević skreće pažnju na to da izbegava restriktivne dijete i poručuje da je važnije konsultovati se sa stručnjacima koji mogu odrediti dugoročni režim ishrane.

"I ne treba da idete na dijete, prevare. Dijeta vam ni u čemu neće pomoći. Ne idite na dijete nego idite kod ljudi koji će vam prepisati kako da se hranite za ceo život".

Gostujući u emisiji "Ami G show" izneo je i savet o izboru namirnica.

"Jedite punjenu pomorandžu, nemojte jesti punjeni ćevap, a ako jedete ćevape, mleveno meso, jedite čisto juneće".

(Blic)

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