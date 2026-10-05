DIJETA LEPE BRENE: Uspela je da smrša 17 kilograma, a motiv joj je bio komentar jednog konobara koji ju je povredio

Brenin put do savršene linije: kako je ishranom smršala 17 kilograma i prevazišla izazove.

Lepa Brena je tokom karijere prolazila kroz različite faze kada je reč o izgledu i kilaži, a u jednom periodu odlučila je da ozbiljno promeni svoje navike.

Iako je dugo verovala da nije moguće istrajati u strogoj dijeti, posebno ne mesecima, uspela je da promeni način ishrane i skine čak 17 kilograma.

Nepristojan komentar koji je pokrenuo

Ono što je bio njen pokretač da oslabi je komentar jednog konobara sa početka njene karijere, koji joj je rekao: "Mislio sam da će doći pevačica, kad ono došla trafostanica!" Takav komentar je povredio pevačicu, ali i motivisao na promenu. Bila je čvrsto rešena da svoje telo ponovo dovede u savršeno stanje, prenosi Blic.rs

"Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu" , objasnila je Brena i dodala kako smatra da je umerenost zapravo najbolji ključ uspeha, dobre linije i zdravlja.

BRENIN PLAN ISHRANE

Dan 1

Doručak: Musli od ovsanih pahuljica, badema i svežeg voća

Ručak: Riba sa roštilja i povrće na pari.

Večera: Potaž, supa ili veliki tanjir sa mladim sirom.

Dan 2

Doručak: Salata i 2 kuvana jajeta.

Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje šargarepe, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Priprema salate: nakon što promašate sastojke, prelijte ih uljem.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća, po izboru.

Večera: Salata.

Potrebno je: 1 šargarepa, 1 krastavac, 1 šolja crvenog kupusa, ½ praziluka, 1 šolja zelene salate, rukole, mladog spanaća, 1,5 kašika ulja, ½ kašike limunovog soka, 150 g grilovane piletine/ konzerva tunjevine, šolja jogurta.

Priprema: Nakon što sastojke isečete do željene debljine, izmiksajte ih i uživajte u zdravom zalogaju.

Dan 3

Doručak: Omlet sa brokolijem i sirom.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 150 g grilovanog bifteka, sveža salata od povrća.

Večera: Mediteranska salata od tunjevine.

Potrebno je: ¼ zelene salate, 100 g paradajza, ¼ crvenog luka, ½ krastavca, ½ zelene paprike, 20 g feta sira, 20 g maslina, ½ kašike origana, ½ konzerve tunjevine u maslinovom ulju, 15 ml sirćeta/limunovog soka, ½ supene kašike ulja, 200 ml jogurta.

Priprema: Promešati tunjevinu, zelenu salatu, paradajz, crveni luk, krastavac i papriku. Dodati sir i masline i jogurt. Dodatno promešati, staviti sir, masline i preliti sirćetom ili limunovim sokom.

Dan 4

Doručak: Omlet i salata.

Ručak: Tanjir potaža, 200 g grilovanog belog mesa, sveža salata od povrća.

Večera: Cezar salata.

Dan 5

Doručak: Mafini sa paprikom, pečurkama i jajima.

Ručak: Tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća.

Večera: Sezonska vitaminska salata sa kockicama mesa.

(Stil)

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