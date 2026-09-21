NEVEROVATNA FIGURA U 47. GODINI: Evo šta slavna lepotica radi da bi izgledala ovako

Ishrana manekenke Alesandre Ambrozio je jednostavna. Iako se trudi da se hrani zdravo i kuva, postoje dve stvari kojima ne može da odoli.

Ko god čuje da Alesandra Ambrozio ima 45 godina poprilično se iznenadi, jer manekenka izgleda upola mlađe. A to nije bez razloga, budući da već decenijama Alesandra trenira i zdravo se hrani.

Voli da kuva što joj olakšava da se pridržava zdrave, izbalansirane ishrane.

Ali nije bilo oduvek tako. Kad je bila mlađa, Alesandra kaže da nije imala najbolju ishranu. Pojela bi celu kesicu kolačića i posle se osećala užasno. Ali vremenom je shvatila da na taj način ne čini dobro svom telu. Zato je počela da obraća više pažnje na to šta joj telo govori.

Kad god bi osetila da preteruje, podsećala bi se kako se osećala poslednji put kada je to uradila. I to je funkcionisalo! Alesandra i dalje nastavlja da jede hranu koja ima dobar ukus, ali kada joj telo pošalje signal "sita sam", ona prestaje da jede.

Isto tako, manekenka ne veruje u dijetu i lišavanje određenih namirnica.

"Ne isključujem nijednu grupu namirnica. Ja sam za umerenost... Dakle, ako želim malo crne čokolade u avionu ili koktel sa prijateljima vikendom, uradiću to. U stvari, popijem čašu crnog vina uz večeru većinu večeri, a dva ili tri puta nedeljno popijem šolju čaja i kolačić", rekla je ona svojevremeno.

Ishrana Alesandre Ambrozio

Ona zna da je konzumiranje proteina za doručak odličan način da duže zadrži sitost.

Dan počinje šoljom kafe, sveže ceđenim sokom i jajima i/ili tostom sa avokadom.

Više voli da vežba pre ručka, a odmah posle treninga popije zeleni sok.

Za ručak obično jede salatu sa piletinom li ribom.

Kad je u pitanju večera, ako jede napolju sa prijateljima, njen omiljeni obrok je suši. A ako ostaje kod kuće, obično pravi porodičnu večeru. Brazilski roštilj joj je apsolutni favori.

Što se tiče užina, Alesandra voli da jede energetske pločice sa čija semenkama, bademe i voće.

Uglavnom ih nosi sa sobom, pa nije u iskušenju da posegne za nekim slatkišem.

Iao se trudi da se zdravo hrani, Alesandra ima nekoliko "grehova" kad je u pitanju hrana i u njima voli da uživa.

U pitanju su crveni plišani kolači (Red Velvet) i crveno vino.

(Super Žena)

BONUS VIDEO: