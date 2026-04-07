FARBANJE JAJA SODOM BIKARBONOM: Jednostavnom tehnikom do najlepše boje

Sve što vam treba je sirće, gel boje za hranu i soda bikarbona za uskršnja jaja koja su malo stilizovanija od običnih.

Ovako dobijena raznobojna jaja su lepa sama po sebi, ali možete ih još više podići tako što ćete ljuske nakapati gumenim cementom pre nego što ih ofarbate. Ovo će stvoriti beli uzorak ispod boja za privlačan kontrast. Pre nego što počnete, zapamtite da tvrdo kuvana jaja treba da budu van frižidera samo dva sata ako planirate da ih jedete.

Takođe, malo upozorenje: jaja obojena sodom bikarbonom i sirćetom savršeno su bezbedna za jelo, ali bi definitivno trebalo da preskočite ona prelivena gumenim cementom!

Pratite ova jednostavna uputstva za pravljenje šarenih uskršnjih jaja od sode bikarbone - trebalo bi da budete u mogućnosti da ukrasite desetak jaja za manje od sat vremena.

Potrebno je:

Staklena posuda

Metalna kašika

Kalup za mafine

Četkice

Merne kašike

Jaja

Gumeni cement

Prašak za pecivo

Voda

Gumene rukavice

Sirće

Boje za hranu

Postupak:

Prvo, tvrdo skuvajte jaja i ostavite ih da se ohlade. Kada budete spremni da ih ofarbate, otvorite teglu gumenog cementa i četkom nakapajte lepak na jaja. Kada završite sa farbanjem jaja, moći ćete da odlepite gumeni cement da biste otkrili beli uzorak ispod boje.

Kašikom pomešajte ⅓ šolje sode bikarbone sa kašikom vode, a zatim dodajte 3 kapi boje za hranu. Mešajte dok smesa ne dobije konzistenciju poput paste. Ponovite ovaj proces da pripremite onoliko boja paste koliko želite. U ovom snimku su korišćene tri boje na svakom jajetu (crvena, žuta i plava) da bi se postigao željeni izgled.

Kada pomešate svoje paste, stavite po jedno jaje u svaki odeljak kalupa za mafine. Koristite četkicu za izradu pene da nanesete više boja paste na svako jaje. Za ovaj deo morate da nosite zaštitne gumene rukavice. Pasta od sode bikarbone će dodati boju svakom farbanom jajetu, ali možete ih učiniti još živopisnijim tako što ćete na jaja dodati dodatnu gel boju za hranu za koncentrisane eksplozije boje.

Kada je svako jaje premazano pastom od sode bikarbone i bojom za hranu, vreme je da se dogodi magija. Koristite mernu kašiku da nakapate male količine sirćeta na svako jaje; reakcija između sirćeta i sode bikarbone će probušiti i stvoriti neverovatan izgled boja.

Nakon što se sva soda bikarbona rastvorila, umočite svako jaje u vodu da ga očistite, a zatim skinite gumeni cement da biste otkrili bele oblasti. Prikažite svoje gotove ukrase za uskršnja jaja kao deo svečanog prolećnog centralnog dela.

