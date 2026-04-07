Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

FARBANJE JAJA SODOM BIKARBONOM: Jednostavnom tehnikom do najlepše boje

Sve što vam treba je sirće, gel boje za hranu i soda bikarbona za uskršnja jaja koja su malo stilizovanija od običnih.

1775551864_Depositphotos_37933035_S.jpg
Foto: Deposit/ jag_cz
Oglas

Ovako dobijena raznobojna jaja su lepa sama po sebi, ali možete ih još više podići tako što ćete ljuske nakapati gumenim cementom pre nego što ih ofarbate. Ovo će stvoriti beli uzorak ispod boja za privlačan kontrast. Pre nego što počnete, zapamtite da tvrdo kuvana jaja treba da budu van frižidera samo dva sata ako planirate da ih jedete.

Takođe, malo upozorenje: jaja obojena sodom bikarbonom i sirćetom savršeno su bezbedna za jelo, ali bi definitivno trebalo da preskočite ona prelivena gumenim cementom!

Pratite ova jednostavna uputstva za pravljenje šarenih uskršnjih jaja od sode bikarbone - trebalo bi da budete u mogućnosti da ukrasite desetak jaja za manje od sat vremena.

Potrebno je: 

  • Staklena posuda
  • Metalna kašika
  • Kalup za mafine
  • Četkice
  • Merne kašike
  • Jaja
  • Gumeni cement
  • Prašak za pecivo
  • Voda
  • Gumene rukavice
  • Sirće
  • Boje za hranu

Postupak: 

Prvo, tvrdo skuvajte jaja i ostavite ih da se ohlade. Kada budete spremni da ih ofarbate, otvorite teglu gumenog cementa i četkom nakapajte lepak na jaja. Kada završite sa farbanjem jaja, moći ćete da odlepite gumeni cement da biste otkrili beli uzorak ispod boje.

Kašikom pomešajte ⅓ šolje sode bikarbone sa kašikom vode, a zatim dodajte 3 kapi boje za hranu. Mešajte dok smesa ne dobije konzistenciju poput paste. Ponovite ovaj proces da pripremite onoliko boja paste koliko želite. U ovom snimku su korišćene tri boje na svakom jajetu (crvena, žuta i plava) da bi se postigao željeni izgled.

Kada pomešate svoje paste, stavite po jedno jaje u svaki odeljak kalupa za mafine. Koristite četkicu za izradu pene da nanesete više boja paste na svako jaje. Za ovaj deo morate da nosite zaštitne gumene rukavice. Pasta od sode bikarbone će dodati boju svakom farbanom jajetu, ali možete ih učiniti još živopisnijim tako što ćete na jaja dodati dodatnu gel boju za hranu za koncentrisane eksplozije boje.

Kada je svako jaje premazano pastom od sode bikarbone i bojom za hranu, vreme je da se dogodi magija. Koristite mernu kašiku da nakapate male količine sirćeta na svako jaje; reakcija između sirćeta i sode bikarbone će probušiti i stvoriti neverovatan izgled boja.

Nakon što se sva soda bikarbona rastvorila, umočite svako jaje u vodu da ga očistite, a zatim skinite gumeni cement da biste otkrili bele oblasti. Prikažite svoje gotove ukrase za uskršnja jaja kao deo svečanog prolećnog centralnog dela.

(Ženski magazin)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas