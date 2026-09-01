GLUMICA PREŽIVELA RAK DOJKE, 4 OPERACIJE I DEPRESIJU: Kada je shvatila koliko je život kratak uradila veoma bitnu stvar

Za 46-godišnju glumicu Oliviju Man taj put nije bio nimalo jednostavan.

Nakon porođaja, postporođajne depresije, anksioznosti, raka dojke i četiri operacije, Olivija Man shvatila je nešto jednostavno, ali veoma važno, život je previše kratak da bi svakog dana stajala ispred ormara i mislila da nema šta da obuče.

Ponekad put do prihvatanja sebe ne počinje velikom životnom odlukom, već sasvim običnim trenutkom, kada obučete nešto u čemu se ponovo osećate kao vi.

Nakon što je postala majka, suočila se sa postporođajnom depresijom, a zatim i sa ozbiljnom zdravstvenom dijagnozom. Rak dojke 2023. godine potpuno je promenio njen odnos prema sopstvenom telu, izgledu i odeći.

Telo se promenilo, a sa njim i njen stil

Nakon rođenja sina Malcolma 2021. godine, Olivija je prolazila kroz težak period. Postporođajnu depresiju opisala je kao veoma izolovano iskustvo. Istovremeno, njeno telo se menjalo, a odeća koju je ranije nosila više joj nije odgovarala.

Dojenje je dodatno promenilo njenu figuru, posebno grudi, zbog čega se veliki deo garderobe više nije uklapao kao ranije. Umesto da po svaku cenu pokušava da vrati staru figuru, glumica je počela da bira odeću koja joj je pre svega udobna i u kojoj se oseća dobro.

Posle godinu dana borbe sa anksioznošću, činilo se da joj se život polako vraća u normalu. Međutim, 2023. godine usledio je novi udarac, dijagnostikovan joj je rak dojke.

Usledile su brojne operacije, među kojima i dvostruka mastektomija i rekonstrukcija. NJeno telo ponovo se promenilo, a sa tim promenama morala je da pronađe i novi način da se oseća prijatno u sopstvenoj koži.

- Više ne želim da se osećam kao stranac sebi.

Nakon četiri operacije, Olivija je shvatila da ne želi da joj odeća bude još jedan izvor stresa. Nije želela da ostatak života provede razmišljajući da nema šta da obuče ili da krije svoje telo.

Naprotiv, odlučila je da ponovo pronađe zadovoljstvo u modi i svom izgledu.

Za nju odeća više nije bila samo pitanje trenda ili savršene figure. Postala je način da ponovo preuzme kontrolu nad delom života koji joj je bolest oduzela.

Još 2024. godine govorila je o izazovima sa kojima se suočavala kada je trebalo da se pojavi na crvenom tepihu. Nakon mastektomije ostali su ožiljci i udubljenja, posebno u predelu gde su joj uklonjeni limfni čvorovi, pa su joj pojedine haljine stvarale dodatnu nelagodu.

U početku je pokušavala da ih prikrije kosom i šminkom, ali je vremenom promenila odnos prema svojim ožiljcima.

- Podsećam sebe da su to rane iz bitke. Mogu da ih pokažem kada hoću i da ih sakrijem kada hoću - rekla je Olivija.

Moda je postala način da ponovo bira sebe

NJena priča zapravo nije priča o modi. Ona je mnogo više od toga.

Nakon trudnoće, promena tela, depresije, anksioznosti, raka i velikih operacija, Olivija Man je morala da nauči da prihvati novu verziju sebe.

A jedan od načina na koji je to učinila jeste upravo odeća.

Haljina u kojoj se oseća lepo, šminka koju voli ili odluka da pokaže ožiljak kada to želi – sve su to mali načini da ponovo ima kontrolu nad sopstvenim telom.

NJena priča podseća da ožiljci i promene ne znače da žena treba da odustane od želje da se dopada sebi. Naprotiv. Posle svega što je prošla, Olivija Man sebi je dozvolila ono što mnoge žene često zaborave – da ne mora da čeka "savršeni trenutak“ da bi uživala u svom životu i svom izgledu.

Ponekad je dovoljno samo obući ono što volite i ponovo se pogledati u ogledalo bez potrebe da bilo šta sakrivate.

(Glossy)

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