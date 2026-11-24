Goca Tržan, nekada vukovac, otkriva zašto nije diplomirala i kako je izabrala muziku umesto stočarstva.

Pevačica Goca Tržan već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica domaće muzičke scene, ali malo ko zna da je njen životni put mogao da ode u sasvim drugom smeru.

Iako je muzika rano postala njen poziv, svojevremeno je priznala da je bila odličan đak i da je nakon srednje škole imala ozbiljne planove za akademsko obrazovanje.

"Škola mi je uvek išla od ruke. Bila sam vukovac i đak generacije u Osnovnoj školi '25. maj' na Novom Beogradu. Danas se ona zove 'Duško Radović'. Evo, skoro sam išla na rođendan kod moje kumice. U prvom razredu sam upoznala svoju najbolju drugaricu i kumu Jelenu. Bila mi je svedok oba puta na venčanju. Ona je osoba koja je uz mene 40 godina. Bili smo na 18. rođendanu kod njene ćerke. NJen otac je rekao mojoj Leni da sam ja bila najbolji đak i da je prava šteta što nisam završila fakultet. Ćerka me je čudno pogledala. Teže su mi išle matematika, hemija i fizika, što sam sedela i učila, ne bubala. Ostale predmete sam mogla da prelistam pred čas i da dobijem peticu", rekla je pevačica.

Nakon što je pokušala da upiše glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, Goca se ipak odlučila za sasvim neočekivan smer i bez muke položila prijemni ispit na drugom fakultetu.

"Posle srednje škole pokušala sam da upišem glumu. Pevanje i gluma su veoma sličan posao. Međutim, gluma je još surovija prema ženama. Srećom, nisam upisala Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Ništa glumački svet nije izgubio. Muzika mi daje mogućnost da glumatam. Spojila sam lepo i korisno. A prijemni? Od 600 kandidata, bila sam izabrana među 15 najboljih, međutim, na klasu su primili samo njih šestoro. Na prijemnom sam imitirala Madonu, moju profesorku operskog pevanja i Zoricu Brunclik. Nije mi Zorica došla glave, čak je ta imitacija komisiji bila simpatična."

"Posle završnog ispita išli smo kod mene da jedemo pohovane šnicle, pa smo se vratili na fakultet da vidimo rezultate. Bilo mi je krivo što nisam primljena, ali nisam sve to doživela kao tragediju. Odmah sam položila prijemni na Poljoprivrednom fakultetu na odseku za stočarstvo i upala na budžet. Prvu godinu sam dala u roku, bez velikog napora. Kad sam počela da slušam drugu godinu, bilo je puno posla za mene u muzici i nisam mogla da izdržim taj tempo", prisetila se pevačica jednom prilikom za Kurir.

(Mondo)

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