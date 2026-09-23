HALE BERI (60) U POTPUNO DRUGAČIJEM IZDANJU: Bez šminke i sređivanja prošetala u sakou do kolena, a svi gledaju u njeno lice (FOTO)

Slavna glumica Hale Beri privukla je pažnju paparaca svojim opuštenim izdanjem bez šminke tokom šetnje sa verenikom.

Hale Beri decenijama važi za jednu od najlepših žena Holivuda, a iako smo navikli da je na crvenom tepihu gledamo besprekorno našminkanu, u glamuroznim haljinama i sa pažljivo stilizovanom frizurom, slavna glumica očigledno nema problem ni sa tim da se u javnosti pojavi u potpuno prirodnom izdanju.

Upravo takvu fotografi su je nedavno zatekli tokom izlaska u NJujorku, gde je privukla veliku pažnju paparaca, dok joj je društvo pravio njen dugogodišnji partner i verenik Van Hant.

Paparaci ih dočekali na ulicama NJujorka

Hale Beri, koju mnogi i danas vezuju za kultnu ulogu Žene-mačke, pokušavala je da uživa u sasvim običnom izlasku sa partnerom, ali je njihov dolazak ubrzo privukao fotografe.

Paparaci su se okupili oko slavnog para pokušavajući da naprave što više fotografija, dok se Van Hant sve vreme držao u blizini svoje izabranice i, sudeći prema zabeleženim kadrovima, trudio da joj napravi prostor dok su prolazili pored fotografa.

Glumica se, međutim, nije posebno obazirala na gužvu koja je nastala oko nje, već je nastavila svojim putem, a upravo su fotografije nastale tom prilikom ubrzo privukle pažnju na društvenim mrežama.

Hale Beri bez trunke šminke

Ovoga puta u centru pažnje nije bila glamurozna haljina niti posebno osmišljena kombinacija za crveni tepih, već činjenica da se Hale pojavila bez upadljive šminke, pokazujući svoje lice u sasvim prirodnom izdanju.

Glumica je poznata po tome što ni inače ne beži od opuštenijih izdanja kada nije na zvaničnim događajima, pa je i ovog puta pokazala veliku razliku između holivudskog glamura koji publika viđa na premijerama i njenog svakodnevnog stila.

Fotografije su ubrzo počele da kruže internetom, a pažnju je privukao upravo njen prirodan izgled, budući da Hale već godinama nosi titulu jedne od najatraktivnijih glumica svoje generacije.

Ležeran stajling za izlazak sa verenikom

Za šetnju NJujorkom glumica je odabrala jednostavnu i udobnu kombinaciju, daleko od raskošnih modnih izdanja u kojima je obično gledamo na crvenom tepihu.

Nosila je plavi džins koji je kombinovala sa prugastom košuljom i predimenzioniranim sakoom u braon nijansi, čime je dobila opušten, ali efektan dnevni stajling.

Iako je njena modna kombinacija bila zanimljiva ljubiteljima mode, najveću pažnju ipak je privuklo njeno lice bez glamurozne šminke i činjenica da glumica nije pokušavala da se sakrije od objektiva.

Decenijama važi za jednu od najlepših žena Holivuda

Hale Beri godinama se nalazi na listama najlepših i najatraktivnijih holivudskih glumica, a njen izgled privlačio je pažnju još od početka karijere.

Posebno upečatljiva ostala je kao Žena-mačka, uloga zbog koje je i danas mnogi upravo tako nazivaju, iako iza sebe ima bogatu filmsku karijeru i Oskara za najbolju glavnu glumicu.

Najnovije fotografije pokazale su sasvim drugačiju stranu holivudske zvezde – bez reflektora, profesionalnih šminkera i glamurozne garderobe, u običnoj šetnji sa muškarcem sa kojim već godinama deli život.

A čini se da Hale nema potrebu da od javnosti skriva upravo takvo izdanje, već sa podjednakom sigurnošću nosi i holivudski glamur i potpuno prirodan izgled.

(Stil)

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