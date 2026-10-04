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ILON MASK PONOVO SLOBODAN: Raskinuo sa partnerkom sa kojom ima četvoro dece - "Povređena sam"

Ilon Mask je nekoliko godina bio u vezi sa Šivon Zilis.

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Foto: Profimedia/ SAUL LOEB / AFP / Profimedia
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Ilon Mask je iznenada raskinuo sa svojom aktuelnom partnerkom, koja je ujedno i majka četvoro njegove dece, navela je Šivon Zilis ove nedelje na društvenim mrežama u podužoj objavi, uz koju je podelila i jednu od njihovih poslednjih razmena poruka pre raskida.

- Teško je preći od zaljubljenosti do toga da morate da pustite nekoga za samo nedelju dana, bez ikakvog upozorenja, ali ponekad stvari jednostavno tako stoje - napisala je Šivon Zilis, direktorka u tehnološkoj kompaniji, na društvenoj mreži X.

- Povređena sam, ali mi je veoma stalo do njega i uvek ću navijati za njegovu sreću. Srećno, Ilone, svet je srećan što te ima - napisala je.

Šivon je sugerisala da su ona i njihova deca, blizanci Strajder i Azure, rođeni 2021. godine, ćerka Arkadija, rođena 2024, i najmlađi sin Seldon, čije je rođenje objavljeno početkom 2025. godine, predstavljali svojevrsno utočište za Maska, čiji su život i karijeru u svetu tehnologije i politike često obeležavali intenzivan tempo, kontroverze i medijska pažnja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Mi smo uvek bili njegovo sigurno mesto. Mesto na kojem smo svi bili presrećni kada ga vidimo i koje je uvek bilo ispunjeno srećom i ljubavlju, a ne ratom, za razliku od njegovog inače militantnog života - napisala je.

- Mnogo toga je izgubljeno, ali srećom, stvorili smo četvoro predivnih malih ljubavi mog života - dodala je Zilis.

Za svog sada već bivšeg partnera napisala je da je imao "često napaćenu dušu" i "burno rano životno iskustvo", dok je njen cilj bio "da Ilonu pokaže kako izgleda kada vas neko duboko razume, neguje i voli mirno, stabilno i nežno".

(Super žena)

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