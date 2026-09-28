STVARI KOJE DRŽIMO U KUHINJI, A PRAVE OGROMAN NERED: Zbog njih ceo stan izgleda loše

Kuhinjska radna ploča trebalo bi da bude mesto na kojem se lako priprema hrana, ali u mnogim domovima vremenom postane i odlagalište za sve ono što nema svoje mesto.

Od aparata koje retko koristimo do papira, začina i sitnica koje samo premeštamo s jednog kraja na drugi, neke stvari je najbolje jednostavno skloniti.

Toster, blender, aparat za kafu, kuvalo, mikser... Ako se nešto koristi jednom nedeljno, ne mora stalno da zauzima radnu površinu.

Gomila začina

Teglice koje stoje poređane pored šporeta deluju praktično, ali brzo naprave vizuelni haos. Bolje je izdvojiti samo ono što se svakodnevno koristi.

Sunđer i sredstva za čišćenje

Ako su poređani oko sudopere, kuhinja odmah izgleda neurednije. Mala tacna ili organizator mogu da naprave veliku razliku.

Voće u ogromnoj činiji

Jedna lepa činija može biti dekoracija, ali kada se na njoj gomilaju različite kese, banane, jabuke i narandže, radna ploča počinje da izgleda zatrpano.

Daska za sečenje

Ako ih imate nekoliko i sve stoje naslonjene uz zid, zauzimaju mnogo više prostora nego što deluje. Može im se pronaći mesto u fioci ili uskom držaču.

Papiri, računi i pošta

Ovo je jedan od najvećih "skupljača nereda". Kuhinjska radna ploča lako postane mesto na koje se sve odloži čim se uđe u kuću.

Kuhinjske varjače i pribor

Jedna posuda sa priborom koji svakodnevno koristite ima smisla. Ali ako ih ima desetine, samo zauzimaju dragoceni prostor.

Plastične flaše i termos boce

Posebno kada ih ukućani samo ostavljaju čim uđu u kuhinju. Za njih je bolje odrediti jedno mesto.

Dekoracija koja nema funkciju

Sveće, figurice, natpisi, vaze i razni ukrasi mogu lepo izgledati, ali ako ih ima previše, radna ploča prestaje da bude radna površina.

Aparati koji se koriste samo povremeno

Friteza na vruć vazduh, sokovnik, aparat za galete ili pekač za sendviče odlični su primeri stvari koje često mesecima stoje napolju, iako ih koristimo povremeno.

(Lepa i srećna)

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