IME KEJTI PERI U SREDIŠTU SKANDALA: Žrtva optužila Rasela Brenda, a pevačicine ranije izjave ponovo su isplivale

Kejti Peri je bila u braku 14 meseci sa Raselom Brendom koji joj je preko SMS poruke javio da se razvode

Kejti Peri je gotovo potpuno izostavljena iz sudskog procesa protiv njenog bivšeg supruga, ali sada se otkriva da je ova pop zvezda možda bila svedok jednog od njegovih napada.

Tokom pravne rasprave uoči početka suđenja pred porotom, izneta je tvrdnja da je Kejti Peri možda bila u prostoriji kada je Rasel Brend spustio glavu u krilo jedne žene, tokom snimanja za kanal „Channel 4”.

Branilac Ijan Vinter rekao je povodom tog incidenta iz 2009. godine: "Žrtva navodi da je u prostoriji bilo i drugih ljudi koji su to videli, a među njima je, moguće, bila i buduća supruga optuženog, Kejti Peri.”

Međutim, Skotland jard nikada nije zatražio izjavu od pevačice (42).

A pominjanje prisustva pop zvezde uklonjeno je iz sudskog postupka nakon podnesaka pravnog tima Rasela Brenda.

Tužiteljka Riel Karmi-Džons (KC) pristala je da ukloni njeno ime iz sudskog postupka, navodeći: „Da ne bi bilo nedoumica, tužilaštvo priznaje da događaji nakon 2009. godine, koji se tiču njegovog odnosa sa Kejti Peri, mogu biti osetljive prirode – baš kao i njegova prethodna verska opredeljenja – te nemamo ništa protiv da se ti delovi uklone.”

Par se upoznao 2009. godine na snimanju filma „Get Him To The Greek”, a već sledeće godine venčali su se na tradicionalnoj hinduističkoj ceremoniji u Radžastanu, u Indiji.

Međutim, njihov brak se okončao samo 14 meseci kasnije, a razveli su se 2012. godine.

Takođe, članovima porote nije bilo dozvoljeno da čuju detalje o Brendovoj zavisnosti od alkohola i droga, koja je trajala sve do njegovog prelaska u hrišćanstvo 2024. godine.

Viši tužilac Dejvid Roberts izjavio je: „Ispratili smo sve razumne pravce istrage u okviru iskaza koji bi bili relevantni za konkretne optužbe, i uveren sam da su svi takvi pravci istrage obuhvaćeni.”

Brak koji trajao 14 meseci završio se SMS porukom. Zajedno su bili od 2010. do 2012. godine, a Peri je 2013. u velikom intervjuu za Vogue rekla da je u početku preuzimala veliku odgovornost za razvod dok nije "saznala istinu".

Tad je rekla i da tu "istinu" ne može da otkrije, već da će je "čuvati u svom sefu za crne dane".

Sada se mnogi pitaju o kojoj istini je tada Kejti Peri govorila.

"On je jako pametan čovek i bila sam zaljubljena kad sam se udala za njega. Recimo samo da se nisam čula s njim otkad mi je poslao poruku da se razvodi od mene, 31. decembra 2011", rekla je Peri.

Naime, Brend ju je o razvodu obavestio porukom za Novu godinu.

U svom dokumentarcu "Part of Me" pevačica se takođe osvrnula na svoj brak s Brendom. U jednoj sceni bila je uplakana pre izlaska na binu, nakon svađe s tadašnjim suprugom. Posle razvoda objavila je i emotivnu baladu "Wide Awake", koja do danas ima milijardu pregleda na Jutjubu.

Znala je da spominje da ju je kontrolisao tokom braka i da je čitav odnos bio "jako bolan".

"Bilo je poput tornada, sve se događalo odjednom", rekla je jednom prilikom.

Brend se 2012. oženio svojom sadašnjom suprugom i majkom svoje dvoje dece Lauru Galačer, a svojevremeno je bio i u vezi sa Kejt Mos.

(Stil)

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