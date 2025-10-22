Oglas
ITALIJANSKI ŠEFOVI OTKRILI PRAVI RECEPT ZA NAJPOPULARNIJU PASTU IZ RIMA: Svi koji su se je probali kažu da nema bolje

Italijanski šefovi želeli su da otkriju kako oni pripremaju najpopularniju pastu "Cacio e pepe".

1761116645_shutterstock_594765566.jpg
Foto: Shutterstock
talijanski šefovi i braća Đulio i Enriko otkrili su tajnu savršene pripreme najpoznatijeg pasta-jela, uz "bakin odobreni" obrt.

Istraživanje koje je sprovela kuhinja "Italian Street Kitchen" pokazalo je koje su recepture za pastu privukle najviše pažnje uoči Svetskog dana paste.

Cacio e pepe je legendarno italijansko jelo, a dvojica italijanskih šefova za "Ekspres" su otkrila nekoliko sitnih izmena koje dodatno naglašavaju ukus.

Šef Đulio Markeze rekao je: "Cacio e pepe je suština italijanske kuhinje, nekoliko jednostavnih sastojaka pripremljenih savršeno. Neverovatno je videti kako ga ljudi širom sveta prihvataju. Kada ga napravite kako treba, to je čista magija na tanjiru."

Za tradicionalni cacio e pepe potrebna su samo tri sastojka: pasta, Pecorino Romano sir i crni biber. Toliko je jednostavan da ga možete pripremiti za svega nekoliko minuta.

li ako vam rimska jednostavnost nije dovoljna, šefovi Đulio i Enriko podelili su "bakin odobreni" dodatak. Rekli su:

"Tradicionalno se ovo jelo pravi samo od špageta, pecorina romana i crnog bibera, ali mi u "Italian Street Kitchen-u" koristimo bukatini za jaču teksturu, dodajemo so s tartufom za dubinu ukusa, a na kraju završavamo sa blago zapečenim limunom i mrvicama pecorina za svežinu i hrskavost."

Sastojci:

  • Bukatini pasta
  • Pecorino Romano sir
  • Parmezan
  • Crni biber
  • So sa tartufima
  • Neslani maslac
  • Kora i sok limuna
  • Maslinovo ulje
  • Timijan
  • Prezle

Priprema:

U velikom loncu prokuvajte posoljenu vodu i kuvajte bukatini dok ne budu al dente. U širokom tiganju otopite maslac sa grubo mlevenim crnim biberom dok ne zamiriše, zatim dodajte malo tople vode od testenine i prstohvat soli s tartufom da napravite emulziju.

Ocedite pastu i ubacite je direktno u tiganj, skinite sa vatre, a zatim postepeno umešajte narendani Pecorino i Parmezan dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura.

Na kraju dodajte koru i nekoliko kapi soka od limuna.

Za dodatnu teksturu propržite prezle na maslinovom ulju s timijanom i malo pecorina dok ne postanu zlatne, zatim ih pospite po jelu. Poslužite odmah, uz dodatni crni biber i još malo narendanog pecorina, ako volite intenzivniji ukus.

Prijatno!

(Stil)

