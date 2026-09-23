JEDNA OD NAJLEPŠIH TENISERKI POSTALA MAMA: Iznenada prekinula karijeru, pa se udala za trenera

Kamila Đorđi se u februaru udala za argentinskog trenera Andreasa Ignaca Pasutija, nakon što je iznenada napustila Italiju i povukla se iz javnosti, a sada su dobili prvo dete.

Nekadašnja italijanska teniserka Kamila Đorđi postala je majka u 35. godini, a ovu lepu vest objavila je na Instagramu. Na slici koju je postavila vidi se ruka njenog tek rođenog sina, a uz fotografiju je otkrila i ime bebe – Magnus Vangelis.

Kamila Đorđi se povukla iz teniskog sveta u maju 2024. godine, a prošla godina bila joj je turbulentna.

Rodnu zemlju je iznenada napustila zbog poreskih organa i sumnje o utaji poreza, te je naglo prekinula tenisku karijeru.

Prvobitno se preselila u Sjedinjene Američke Države, a nakon toga u Argentinu, odakle je poreklom njen otac Serđo. Tamo se skrasila i počela vezu sa Andreasom Ignacom Pasutijem, bivšim argentinskim teniserom koji danas radi kao teniski trener. Venčali su se u Buenos Ajresu krajem februara 2026.

Nakon toga se potpuno povukla iz javnosti kako bi se posvetila trudnoći i pripremila za ulogu majke.

Ipak, ni tokom trudnoće nije potpuno mirovala, već je redovno upražnjavala tročasovne treninge pod vođstvom svog supruga Pasutija, a ranije je najavila da će se vratiti na teniski teren u 2027. godini.

Time bi se ambiciozno upisala na WTA listu majki koje su nakon porođaja uspešno nastavile tenisku karijeru.

(Super žena)

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