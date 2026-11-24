I ona i suprug su plakali od sreće kada su saznali da postaju roditelji.

Pevačica Jasminka Hamza Tajči godinama je vodila tešku i neizvesnu borbu za potomstvo, a onda je u šestoj deceniji doživela čudo kojem se više nije nadala. Kada su se pojavili prvi simptomi, ubeđena da joj je zdravlje ozbiljno narušeno, otišla je kod lekara — a sa pregleda izašla sa vešću koja joj je iz korena promenila život.

Jasminka Hamza Tajči godinama je čeznula za ulogom majke, a njena najveća životna želja ostvarila se tek u 50. godini. Iako su vreme i godine prolazili, ona i njen suprug Peter trudili su se da sačuvaju veru, iako su u jednom trenutku bili spremni da prihvate sudbinu i nastave zajednički život udvoje.

O svojoj dugogodišnjoj borbi i trenutku kada je saznala da je trudna, pevačica je otvoreno ispričala sve detalje:

- Kada sam se udala pre nekoliko godina, želela sam odmah decu. Međutim, nije nam se dalo. Nadu i veru da ću postati majka nisam gubila, ali Peter i ja smo se u razgovorima pomirili s tim da ćemo živeti naš skladan život i bez dece ako ih ne bude. Ali, znate kako se kaže: 'Čovek snuje, a dragi Bog odlučuje'. Kada smo izgubili svaku nadu da ćemo postati roditelji, kada smo se opustili i prepustili nekom drugim stvarima u životu, desilo nam se ono za čim smo čeznuli. Ostala sam trudna.

"Bila sam sve, samo ne ona stara"

Prve promene i simptome Jasminka nije prepoznala kao blagosloveno stanje. Tokom letovanja u Crnoj Gori primetila je nagle promene raspoloženja i neobjašnjivu nervozu koja se nastavila i nakon povratka sa puta:

- Bilo je to u Budvi. Moj muž i ja želeli smo da provedemo odmor u tom lepom gradu, a poznata sam po tome da volim da noću izađem i da malo plešem. Tako smo otišli u jedan restoran koji je imao uživo muziku i već je bio popunjen. Mada je konobar bio ljubazan i našao nam mesto, počela sam da histerišem, da vičem, da se ljutim. Sve mi je smetalo. Moj Peter je pokušao na sve načine da me smiri, izađe u susret, međutim meni je i on smetao. Mislila sam da sam umorna, kontala na neke sasvim druge stvari, ali ne i na trudnoću. Čak i kada smo se vratili u Jablanicu gde uživam da budem sa mojom braćom i njihovom porodicom i tu sam bila nervozna i jedva čekala da se vratim u Ninberg. Po povratku nisam ni tada pomišljala da sam u drugom stanju, a ja sam bila sve, samo ne ona stara Tajči. Onda sam u dogovoru sa suprugom otišla na pretrage da saznam šta je razlog mojoj nervozi, uznemirenosti".

Suze u ordinaciji

Ubeđena da su nervoza i malaksalost posledica ozbiljnog zdravstvenog problema, Tajči se javila lekaru. Usledio je nalaz koji ju je ostavio u potpunom šoku i doneo najlepše vesti:

- Tada je usledila šok dijagnoza: trudnoća. Mislila da ću pasti u nesvest od sreće. Jednostavno nisam se nadala. Mislila sam da sam teško bolesna, da mi je stotinu nekih drugih stvari, ali trudnoća ni u snu. Odmah sam nazvala supruga, on je došao po mene i onda smo kao mala deca plakali od sreće. Bio je to dan i moment koji nam je promenio živote i koje će nam tek promeniti, ali nabolje.

Zašto je odbijala vantelesnu oplodnju?

Posebno iznenađenje u javnosti izazvala je činjenica da je pevačica u 50. godini zatrudnela potpuno prirodnim putem. Kako je istakla, medicinski potpomognuta oplodnja za nju nikada nije bila opcija:

- Vantelesna oplodnja nikada nije dolazila u obzir. Oduvek sam želela decu, ali samo prirodnim putem, a eto kada smo se najmanje nadali meni i mom suprugu se to desilo. Zbog toga sam još srećnija.

Blizanci kao kruna ljubavi i poruka svim ženama

Kada je saznala da nosi blizance, pevačica je istražila porodično stablo kako bi otkrila odakle potiče genetska predispozicija, s obzirom na to da u porodici njenog supruga nije bilo takvih slučajeva:

- Na strani mog supruga nikada nije bilo blizanaca, ali onda sam se malo raspitala kod moje uže i dalje rodbine te sam saznala da je bilo blizanaca u porodici, pa sam eto tako nastavila tu tradiciju u poodmaklim godinama. Ova deca su dar s neba i ja ću biti najbolja i najsretnija majka na svijetu. A poručujem mnogim ženama koje žele decu, da ne gube nadu i veru jer do sudbine se pobeći ne može, a ona te obraduje kada se najmanje nadaš.

(Blic)

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