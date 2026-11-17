Nakon što je potvrđeno da će glumiti novog Džejmsa Bonda, Robert Patinson se oglasio zvaničnom izjavom.

Robert Patinson zvanično je potvrđen kao novi Džejms Bond. Četrdesetogodišnji glumac preuzima kultnu ulogu agenta 007, a nakon jučerašnje objave otkriveni su i novi detalji o tome kako je izabran za ulogu.

Poziv je stigao u nedelju

Novinar Boris Kit iz The Hollywood Reportera objavio je da je Patinson u nedelju, 15. novembra, saznao da je dobio ulogu Džejmsa Bonda. Vest mu je lično saopštio reditelj Deni Vilnev.

Ostale glumce koji su ušli u završni krug izbora o odluci je obavestila producentkinja Ejmi Paskal. Među kandidatima za ulogu bili su i Nikolas Hoult, Kalum Tarner, Džek Lauden i Džoš O'Konor.

Reakcija novog agenta 007

Nakon što je potvrđeno da će glumiti novog Džejmsa Bonda, Patinson se oglasio zvaničnom izjavom. Zahvalio je reditelju Deniju Vilnevu, producentima Ejmi Paskal i Dejvidu Hejmanu, izvršnoj producentkinji Tanji Lapoint i celoj ekipi studija Amazon MGM.

"Džejms Bond jedan je od najpoznatijih likova u istoriji filma i velika mi je čast što mi je poverena uloga agenta 007. Izuzetno sam zahvalan Deniju, Ejmi, Dejvidu, Tanji i svima u studiju Amazon MGM na ukazanom poverenju. Malo je reći da mi se ostvario san. Jedva čekam da počnem da radin s ovom sjajnom ekipom", rekao je.

(Kurir)

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