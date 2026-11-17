Timoti Šalame i Kajli Džener pretvorili su jedan od prvih velikih događaja u sezoni dodele nagrada u romantičan izlazak udvoje.

Mladi glumac Timoti Šalame (30) i rijaliti zvezda Kajli Džener (29) pojavili su se zajedno na 17. godišnjoj ceremoniji dodele počasnih Oskara, odnosno Governors nagrada, koja je održana u Holivudu.

Tom prilikom, Glen Klouz, Ridl Skot i animator i karikaturista Flojd Norman dobili su počasne nagrade Američke filmske akademije za svoj doprinos filmskoj industriji. Iako par nije zajedno prošetao crvenim tepihom, fotografisani su kako se drže za ruke unutar sale. Šalame je nosio klasično crno smoking odelo, dok je Kajli blistala u zlatnoj vintage haljini.

Džener i Šalame sedeli su jedno pored drugog za stolom za kojim su bili i neki od glumčevih kolega iz filma "Dina", dok je u njihovoj blizini bila i Florens Pju. Tokom večeri nisu se odvajali, a povremeno su izlazili iz sale Rej Dolbi, u kojoj je održana ceremonija. Ipak, ostali su do samog kraja, kada su producentkinje Kristin Vašon i Pamela Kofler nagrađene memorijalnom nagradom "Irving G. Talberg", piše People.

"Bili su veoma nežni jedno prema drugom, smejali su se i uživali u zajedničkoj večeri", rekao je izvor za magazin.

Događaju je prisustvovao i bivši partner Kajli Džener, Trevis Skot, sa kojim ima dvoje dece. On je sedeo na drugom kraju velike sale, zajedno sa kolegama iz filma "Odiseja", ali nije viđen u interakciji sa Kajli i Timotijem.

Šalame i Džener u vezi su od 2023. godine. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na dodeli Zlatnih globusa 2024, a na crvenom tepihu debitovali su na 70. dodeli nagrada David di Donatelo u Rimu, u maju 2025. godine.

Od tada su zajedno prisustvovali brojnim javnim događajima, a postali su i redovni na utakmicama NBA lige, gde su bodrili NJujork Nikse, tim iz Timotijevog rodnog grada, tokom finala 2026. godine.

(Super žena)

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