KO JE ŽENA NAJBOLJEG FUDBALERA SVETA? Sa njim je od detinjstva i ima prestižnu diplomu, a sada je napdaju zbog izgleda (FOTO)

Jedan od najboljih fudbalera sveta, Hari Kejn, osvojio je Zlatnu loptu i tokom svečanog govora sve vreme se obraćao voljenoj supruzi Kejt Gudland, sa kojom je od detinjstva.

Hari Kejn je jedan od vodećih engleskih fudbalera, a njegov talenat je u ponedeljak dobio priznanje kada je osvojio „Zlatnu loptu”, jedno od najprestižnijih pojedinačnih fudbalskih odlikovanja. Tokom svečanog govora se sve vreme obaćao supruzi, Kejt Gudland, čime je dospela u centar paženje javnosti.

Par je izgledao poput holivudskih zvezda dok su zajedno pozirali na crvenom tepihu. Kejt je nosila crnu haljinu koja prati liniju tela i otkriva ramena, dok se Hari odlučio za klasiku i poneo smoking.

Jasno je da ovaj par vezuje izuzetno snažna spona, zajedno su još od detinjstva, a simpatično je i to kako tokom utakmica uvek prekriva burmu medicinskom trakom kako bi je zaštitio od oštećenja.

Kejt se bavi fitnesom, izgleda potpuno prirodno i srećno, ali je komentari na društvenim mrežama je nisu štedeli te je njen fizički izgled negativno komentarisan uz vodeći komentar da je "mogao da nađe i bolju".

Kejt ih je samo ignorisala, a jedan komentar je prokomentarisala Debora Panzoku, supruga fudbalera Toma Menijea.

- Nemam reči za ovakve stvari. Ako je fudbaler sa ženom koja je svima privlačna onda svi govore kako je ona sa njim zbog novca, a ako je reč o drugačijoj osobi, onda opet kritikuju. To je žalosno i tužno. Čovek pred celim svetom zahvaljuje osobi koja mu je oslonac, a vi se ne setite ničega drugog sem da pišete ružne komentare - poručila je Debora.

Ko je Kejt Gudland?

Kejt je tridesettrogodišnja fitnes instruktorka, a i sama ima brojne obožavaoce – na svom Instagram profilu prati je gotovo 300.000 ljudi. Uz i te kako pozantog supruga, odlučila je da sama gradi svoj put. Ona je diplomirala sportsku psihologiju i gradi sopstvenu karijeru, radeći u jednoj teretani u Voltamstou.

NJih dvoje su se prvi put sreli dok su bili učenici škole, sa svega 11 i 12 godina, a Hari je ranije govorio koliko je srećan što je pronašao ljubav iz detinjstva.

- Da sam sada slobodan i da upoznajem nove ljude, nikada ne bih mogao da znam da li su sa mnom iz pravih razloga. Da li je u pitanju novac? To nikada ne bih mogao sa sigurnošću da znam. Zato sam srećan što imam ljubav iz detinjstva. Ona je uvek želela da gradi sopstveni put. Otišla je na fakultet i vredno radila. Imam divnu porodicu, oni mi pomažu da ostanem čvrsto na zemlji i radili su, baš kao i ja, da bi mi pomogli da stignem tu gde sam danas - rekao je za „Ivning standard”.

Par se verio u leto 2017. godine, tokom odmora na Bahamima sa ćerkom Ajvi. Venčali su se nekoliko godina nakon veridbe, a Hari je tu vest objavio putem društvenih mreža u junu 2019. godine. Danas zajedno imaju četvoro dece, ćerke Ajvi Džejn (9) i Vivijen Džejn (7) i sinove Luisa (5) i Henrija (3).

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