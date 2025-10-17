KOJE GROŽĐE JE ZDRAVIJE? Crno, belo ili crveno

Zbog svojih antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava, grožđe blagotvorno deluje na ceo organizam.

Često se postavlja pitanje da li je zdravije belo ili crno grožđe i u čemu je razlika, osim u boji.

NJegove najvrednije komponente su polifenoli, antioksidansi koji uništavaju štetne materije, a po čemu se razlikuju?

Belo grožđe

Zeleno grožđe, poznato i kao belo ili žuto grožđe, je najčešće konzumirana sorta grožđa. Ovo grožđe ima sladak i kiselkast ukus i koristi se u raznim receptima, uključujući salate, smutije i peciva.

Belo grožđe je slično crnom grožđu na mnogo načina. Ima otprilike istu energetsku vrednost, što znači oko 20 odsto šećera, ali je siromašno fenolima u poređenju sa crnim grožđem. Takođe nije toliko bogato kalijumom i kalcijumom.

Crno grožđe

Crno grožđe, poznato i kao ljubičasto grožđe, je slatka i sočna sorta grožđa duboke boje. Često se koristi u proizvodnji crnog vina zbog visokog sadržaja tanina, koji vinu daje prepoznatljiv ukus. Jedna šolja crnog grožđa sadrži približno 104 kalorije, 1,1 grama proteina, 0,2 grama masti i 27,3 grama ugljenih hidrata. Crno grožđe je zdravo jer je dobar izvor vitamina C i vitamina K, slično zelenom grožđu.

Ipak postoji i jedna razlika, a to je prisustvo polifenola. Upravo zbog polifenola se kaže da je crno grožđe zdravije.

Crveno grožđe

Crveno grožđe, takođe poznato kao grimizno ili bordo grožđe, ima slatkast i blago kiselkast ukus i obično se koristi u voćnim salatama, džemovima i želeima. Koriste se i u proizvodnji crnog vina, slično crnom grožđu. Jedna šolja crvenog grožđa sadrži približno 104 kalorije, 1,1 grama proteina, 0,2 grama masti i 27,3 grama ugljenih hidrata. Crveno grožđe je dobar izvor vitamina C, vitamina K i resveratrola, slično crnom grožđu.