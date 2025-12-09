Oglas
PROSLAVIO SE U FILMU MERI POPINS, NAPUNIO 100. GODINA: Ovo je tajna dugovečnosti čuvenog glumca!

U momentu kad je postao jedna od najvećih zvezda na planeti, glumac je vodio nezdrav život i ništa nije nagoveštavalo da će živeti dugo. Međutim, danas preti da postane rekorder po dugovečnosti među holivudskim zvezdama!

Foto: Profimedia
Holivudski život je često poročan, ali među najvećim holivudskih zvezdama ima mnogo glumaca koji su doživeli poznu starost nakon što su se okrenuli zdravijim navikama.

Jedan od onih o kojima se ovih dana priča je legendarni Dik van Dajk, koji će 13. decembra proslaviti 100. rođendan, a ne samo što je poživeo dugo nego je glumac vrlo vitalan. On redovno ide u teretanu, pleše i vodi aktivan život, a ne krije kako mu je pošlo za rukom da sačuva zdravlje.

Zvezda filmova "Meri Popins" i "Zbogom, Berdi" iza sebe ima skoro sedam decenija uspešne karijere, a kad se tek proslavio vodio je nezdrav život. I shvatio da hitno mora to da promeni.

A post shared by People Magazine (@people)

– Pušio sam mnogo, zapravo – priznaje glumac. – Mislim da sam bio u pedesetim kad sam shvatio da imam "zavisničku ličnost". Ako bi mi se nešto dopalo, preterao bih s tim.

Slavni glumac veruje da do 100. rođendana stiže baš tako što je pobedio taj deo ličnosti za koji do pedesetih nije znao da postoji u njemu. Kako kaže, prestao je da puši i pije i siguran je da je to bio važan faktor njegove dugovečnosti.

– Rešio sam se "cirke" i cigareta, svih tih stvari, zbog čega sam verovatno još uvek ovde – rekao je Van Dajk na jednom događaju krajem novembra.

Glumac je početkom sedamdesetih shvatio da je alkoholičar, pa se 1972. uputio u bolnicu sa željom da pobedi i ovu zavisnost. Dok se lečio, Dik van Dajk je pokušavao i da prestane da puši, ali je 2023. priznao da je zapravo "pušio duplo više".

– Bilo je gore nego alkohol – rekao je u podkastu Real No Really i dodao da mu je bila potrebna večnost da konačno kaže "zbogom" cigaretama.

Ništa bez osmeha!

Međutim, glumac uvek voli da istakne još jednu stvar za koju veruje da mu je obezbedila dug život – njegov pozitivan stav.

– Ponekad imam više energije nego drugim, ali nikad se ne budim lošeg raspoloženja – istakao je u jednom intervjuu za People.

Van Dajk kaže da je uvek verovao da su "bes i mržnja nešto što čoveka izjeda iznutra", kao i da on nikad nije mogao "zaista da oseti mržnju".

– Mislim da je to jedna od glavnih stvari koje su me pokretale – kaže slavljenik.

(Glossy)

