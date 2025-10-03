Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KOJI POLOŽAJ SPAVANJA JE NAJBOLJI? Doktori kažu da je jedan iznad svih ostalih

U toku noći teško možemo da kontrolišemo položaj u kome spavamo, ali možemo da iskontrolišemo onaj u kome ćemo da zaspimo

1759492289_shutterstock_2527104289-2-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Spavanje je, pre svega, stanje isceljenja, vreme kada se ceo vaš sistem popravlja i obnavlja za optimalno zdravlje i funkcionisanje. To je takođe vreme kada ste potpuno opušteni i isključeni iz sveta oko sebe.

Ipak, ne budemo se uvek odmorini, a to u velikoj meri zavisi i od toga u kom položaju spavamo.

Lauri Leadlei, klinički edukator za spavanje, kaže da najčešće povrede od spavanja mogu biti ukočen vrat, bol u ramenima ili bol u leđima, pšie Real Simple. Manje uobičajene, ali ozbiljnije mogu uključivati ispupčen disk ili pomereno rebro, koje ona pripisuje različitim vrstama položaja za spavanje.

Koji je najbolji položaj za spavanje?

Lauri objašnjava da je dobro da pokušate da spavate, ili barem da zaspite, dok ležite na leđima. 

- Spavajte u ravnom položaju sa spuštenim rukama sa strane, ako možete. Manje je verovatno da ćete povući mišić. Spavanje na leđima takođe pomaže u ublažavanju bolova u vratu, ramenima i leđima.

Još jedan dobar položaj za spavanje je na strani - ali opet, ne na način koji je u položaju fetusa. 

- Ovo omogućava kičmi da ostane u neutralnom položaju i pomaže kod bolova u vratu, ramenima i leđima. Jastuci za telo takođe mogu pomoći u tome jer smanjuju okretanje tokom spavanja. 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas