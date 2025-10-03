KOJI POLOŽAJ SPAVANJA JE NAJBOLJI? Doktori kažu da je jedan iznad svih ostalih

U toku noći teško možemo da kontrolišemo položaj u kome spavamo, ali možemo da iskontrolišemo onaj u kome ćemo da zaspimo

Spavanje je, pre svega, stanje isceljenja, vreme kada se ceo vaš sistem popravlja i obnavlja za optimalno zdravlje i funkcionisanje. To je takođe vreme kada ste potpuno opušteni i isključeni iz sveta oko sebe.

Ipak, ne budemo se uvek odmorini, a to u velikoj meri zavisi i od toga u kom položaju spavamo.

Lauri Leadlei, klinički edukator za spavanje, kaže da najčešće povrede od spavanja mogu biti ukočen vrat, bol u ramenima ili bol u leđima, pšie Real Simple. Manje uobičajene, ali ozbiljnije mogu uključivati ispupčen disk ili pomereno rebro, koje ona pripisuje različitim vrstama položaja za spavanje.

Koji je najbolji položaj za spavanje?

Lauri objašnjava da je dobro da pokušate da spavate, ili barem da zaspite, dok ležite na leđima.

- Spavajte u ravnom položaju sa spuštenim rukama sa strane, ako možete. Manje je verovatno da ćete povući mišić. Spavanje na leđima takođe pomaže u ublažavanju bolova u vratu, ramenima i leđima.

Još jedan dobar položaj za spavanje je na strani - ali opet, ne na način koji je u položaju fetusa.

- Ovo omogućava kičmi da ostane u neutralnom položaju i pomaže kod bolova u vratu, ramenima i leđima. Jastuci za telo takođe mogu pomoći u tome jer smanjuju okretanje tokom spavanja.