DNEVNA RUTINA DONALDA TRAMPA JE OPASNA PO ŽIVOT: Lekari upozoravaju ako radite isto što i on- PRESTANITE ODMAH!

Samo retki ljudi mogu da žive na takav način bez ikakvih posledica, a većina pre ili kasnije oseti loše strane ovog ponašanja

Donald Tramp, predsednik SAD-a, javno je priznao da spava svega četiri sata dnevno, što je daleko od onog što lekari preporučuju ukoliko želite da budete zdravi i funkcionalni.

Prema istaraživanjima, odraslom čoveku je potrebno između 7 i 9 sati sna. I dok njegov lični lekar tvrdi da "on jednostavno ne zahteva mnogo sna", stručnjaci upozoravaju da ovakve navike mogu ozbiljno da ugroze zdravlje.

– Radim do ponoći ili jedan ujutru, a budim se već u 5 – rekao je Tramp još 2017. godine. To znači da svom telu daje jedva četiri sata odmora. NJegov lekar Roni Džekson dodaje da je Tramp oduvek bio takav, ali naučnici upozoravaju – nedostatak sna nije šala.

San je ključan za obnavljanje energije, jačanje memorije, rešavanje problema i regeneraciju tkiva. Nedovoljno spavanja, kažu doktori, vodi do ubrzanog starenja, povećanog rizika od gojaznosti, dijabetesa, srčanih bolesti pa čak i neurodegenerativnih oboljenja.

Šta je "sleep hacking" i da li je Tramp primer za to?

Sve više ljudi pokušava da „hakovanjem sna“ skrati vreme odmora i tako navodno postigne veću produktivnost. To uključuje upotrebu stimulansa, spavanje u kratkim intervalima ili oslanjanje na tehnologiju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to može izazvati ozbiljne posledice.

Ipak, mali procenat ljudi su takozvani "prirodni kratki spavači". NJihova genetika im omogućava da normalno funkcionišu sa 5, 6 sati sna bez ozbiljnih posledica. Doktori naglašavaju da je to izuzetak, a ne pravilo.

Kako do boljeg sna?

Ako i vi imate problem da zaspite ili se budite umorni, evo nekoliko trikova koje predlažu stručnjaci:

Ujednačen raspored – idite u krevet i budite se u isto vreme.

Isključite plavo svetlo – telefoni i laptopovi pred spavanje remete san.

Prohladna soba – idealna temperatura je između 16 i 20 stepeni.

Bez kafe i alkohola uveče – produžavaju budnost.

Vojni metod – opustite mišiće lica i tela, izdahnite duboko i pokušajte da očistite misli.

A šta nikako ne treba raditi? Ne ležite u krevetu ako niste pospani, ne koristite ga za gledanje TV-a i ne dozvolite da vas preplavi previše razmišljanja pred spavanje.

(Glossy)

BONUS VIDEO: