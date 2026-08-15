KOLIKO JE KOŠTALO VENČANJE TEJLOR I TREVISA: Otkriveni svi detalji

Voditelj Grejem Norton je izjavio da je veliki dan pevačice i sportiste bio baš „kao i svako drugo venčanje“.

Prema izveštajima, Tejlor Svift i Trevis Kelsi potrošili su najmanje 30 miliona dolara kako bi organizovali venčanje iz snova.

Zvezdane zvanice navodno su ušle u dvoranu Medison skver garden u NJujorku, preuređenu u začaranu šumu inspirisanu pesmom „Love Story“, gde su ih dočekali raskošan i preteran jelovnik, pokloni optočeni dijamantima i privlačne nagrade na tomboli, uključujući i jedan tajmer-automobil.

Međutim, prema rečima jednog od gostiju sa venčanja Sviftove i Kelsija, najiščekivanija ceremonija godine bila je iznenađujuće normalna.

Gostujući u emisiji ,,The Chris Evans Breakfast Show" na radiju ,,Virgin Radio U.K.", voditelj Grejem Norton je izjavio da je veliki dan pevačice i sportiste bio baš „kao i svako drugo venčanje“.

Uzbudljivo

Voditelj emisije ,,The Graham Norton Show" prisetio se priprema za dugo iščekivanu proslavu održanu 3. jula: „To što ste u automobilu, velikom crnom automobilu, a ceo NJujork je blokiran dok se vozite ka Medison skver gardenu, to je bio taj veliki, uzbudljiv momenat.“

Koliko je koštalo venčanje milijarderke? Skroz normalna proslava, a cifra je da padneš u nesvest.

„Bilo je to u stilu: ’O, moj Bože. O, moj Bože. Kako će ovo izgledati?’ A onda prođete kroz te velike zavese i automobile tamo, i izađete iz vozila. Onog trenutka kada ste izašli iz automobila, bili ste na venčanju.“

Kao i svako drugo venčanje

Iskusni voditelj je ostao pri svom stavu, uprkos tome što su ga okruživale stotine zvezda i nezaboravni nastupi tokom večeri.

„Bilo je kao i svako drugo venčanje. Videli ste stvari za koje biste rekli: ’O, to je divan detalj’, a onda i stvari poput: ’O, ja to ne bih tako uradio.’ Bilo je to nečije venčanje“, nastavio je Norton.

Ovaj 63-godišnjak, koji je ranije otkrio da je „potpisao toliko ugovora o poverljivosti (NDA)“ pre same proslave, nije želeo da otkriva ostale detalje, ali je događaj opisao kao „predivno, predivno venčanje“.

Norton nije jedina zvezda koja tvrdi da je venčanje Sviftove i Kelsija bilo neočekivano jednostavno i prizemno. Dugogodišnji prijatelj pevačice, kantri zvezda Bred Pejsli, nazvao je ovu proslavu „ironično, jednim od najmanje pretencioznih venčanja kojima sam ikada prisustvovao, ili ću ikada prisustvovati“, u intervjuu za novinsku agenciju Associated Press. Dodao je: „To što nas je pozvala bio je na neki način njen veliki način da nam se zahvali.“

(NajŽena)

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