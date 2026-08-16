ZAVRŠEN SUDSKI SPOR LUKE DONČIĆA I NJEGOVE BIVŠE VERENICE: Sud u Kaliforniji doneo odluku

Slučaj za izdržavanje dece koji su u Kaliforniji vodili Luka Dončić i njegova bivša verenica Anamarija Goltes formalno je odbačen, iako bi njihov širi spor oko finansija i starateljstva mogao da se nastavi u Sloveniji.

Postupak koji se u Kaliforniji vodio u vezi sa izdržavanjem dece između zvezde Los Anđeles Lejkersa Luke Dončića i njegove bivše verenice Anamarije Goltes zvanično je okončan.

Prema pisanju New York Posta, zahtev Goltes za izdržavanje dece formalno je odbačen u petak, nakon što su se advokati obe strane pojavili na ročištu pred sudom okruga Los Anđeles putem video-linka.

Sudija Melisa K. Lajons odobrila je odbacivanje predmeta bez prejudiciranja (without prejudice), što znači da Goltes zadržava mogućnost da u budućnosti pokrene novi postupak, ukoliko za to budu ispunjeni potrebni pravni uslovi.

Odlukom je postupak u Kaliforniji zatvoren, ali nije odlučeno o suštini spora oko izdržavanja dece.

Dončića je zastupala poznata advokatica za porodično pravo Laura Vaser, dok je Anamariju Goltes zastupao Evan C. Ic­ković.

Tokom ročišta, Vaser je tvrdila da postupak u Kaliforniji uopšte nije trebalo da bude pokrenut i kritikovala vreme koje je utrošeno na bavljenje predmetom pre nego što je on na kraju povučen.

Goltes je u martu zatražila izdržavanje dece

Pravni spor u Kaliforniji počeo je 9. marta, kada je Goltes podnela zahtev za izdržavanje dece, kao i za naknadu advokatskih troškova od Dončića. U podnesku nije naveden konkretan iznos koji je tražila.

Samo dan kasnije, Luka je javno potvrdio da je raskinuo veridbu sa Goltes, sa kojom ima dve ćerke.

Dončićev pravni tim potom je osporio kalifornijski postupak, pozivajući se na pitanje nadležnosti suda.

U sudskim dokumentima Dončić je naveo da ni on, ni Goltes, niti njihove ćerke nisu stanovnici Kalifornije i da su porodični postupci već bili pokrenuti u Sloveniji, gde deca žive.

NJegova strana je tvrdila da bi Slovenija, a ne Kalifornija, trebalo da bude nadležna za rešavanje ovog spora.

Vaser je 20. marta podnela zahtev za odbacivanje postupka u Kaliforniji, tvrdeći da Goltes pokušava da iskoristi sistem Kalifornije koji predviđa izdašnije iznose za izdržavanje dece.

(B92.net)