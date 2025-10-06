Oglas
KOLIKO SNA JE POTREBNO DECI PREMA UZRASTU? Važan je za pravilan razvoj

Potrebe dece za snom se značajno menjaju kako rastu.

1759754369_shutterstock_2281797595.jpg
Foto: Shutterstock
Kako prelaze iz uzrasta mališana u školski uzrast, njihov san postaje sve sličniji snu odraslih. U ovom procesu, potrebe za snom kod male dece opadaju, a to se prvenstveno ogleda u smanjenoj količini vremena provedenog u dremci tokom dana.

Iako deca spavaju manje sati nego bebe, san ostaje ključan za njihovo opšte zdravlje i razvoj. Nedostatak dovoljno sna u ranom uzrastu povezan je sa problemima sa težinom, mentalnim zdravljem, ponašanjem i kognitivnim performansama.

Američka akademija za medicinu spavanja kaže da mala deca između 1 i 2 godine imaju između 11 i 14 sati ukupnog sna svakog dana. NJihovo dremanje se smanjuje u poređenju sa odojčadima i često čini oko 1 do 2 sata dnevnog sna. Dve dremke dnevno su normalne na početku ovog perioda, ali mnoga starija deca dremnu samo jednom u tou dana.  Deca predškolskog uzrasta od 3 do 5 godina trebalo bi da spavaju oko 10 do 13 sati ukupnog sna dnevno. Tokom ovog perioda, dremke mogu postati kraće ili da u potpunosti prestanu. Deca školskog uzrasta trebalo bi da spavaju ukupno 9 do 12 sati svakog dana. Mlađoj deci školskog uzrasta obično je potrebno više sna nego deci koja se približavaju srednjoj školi.

Kada deca počnu da prolaze kroz pubertet i uđu u adolescenciju, njihovi obrasci spavanja se značajno menjaju, što može dovesti do različitih izazova sa kojima se suočavaju tinejdžeri i san.

