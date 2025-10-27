KRENULA JE SEZONA ŠKORPIJE: Ove znakove čekaju najlepši dani

Pre četiri dana počela je sezona Škorpije, jedan od najmoćnijih perioda jeseni i trajaće do 21. novembra.

Mars u Škorpionu, Saturn u Ribama i Jupiter u Raku formiraće veliki trigon, pa će doneti mnogo blagostanja sledećim horoskopskim znacima.

Ovi horoskopski znaci će po najboljem upamtiti novembar:

Rak

Mars, Sunce i Merkur biće u vašoj petoj kući ljubavi, prijatelja i zabave. Ovo je savršeno vreme za romantiku, prijateljstvo i društvene aktivnosti, poput odlaska u restorane, klubove...

Kada Mars u novembru uđe u znak Strelca, vaš fokus će se preusmeriti na posao i zdravlje. Svemir će podržavati lični razvoj, putovanja i učenje. Ovo je jedno od najuspešnijih i najsrećnijih razdoblja u godini za Rakove.

Škorpija

Ovo je vaša sezona! Na početku ovog razdoblja, Sunce, Merkur i Mars nalaziće se u vašoj prvoj kući ličnosti. Ovo je trenutak za nove početke, poduhvate i lični razvoj.

Bićete koncentrisani na finansije. Mogu se pojaviti nove prilike za zaradu. Pun Mesec 5. novembra i mlad Mesec 20. novembra staviće u prvi plan važna financijska i partnerska pitanja.

Ribe

Sezona Škorpiona uticaće na vašu devetu kuću putovanja, učenja i komunikacije na daljinu. Moguća su nova poznanstva i prijatni susreti.

Venera u Lavu i Škorpionu ojačaće harmoniju u odnosima, čineći ovo razdoblje posebno povoljnim za uspeh u karijeri i putovanja.

Blizanci

Sreća će biti na vašoj strani, jer će sve planete sezone Škorpiona delovati na vašu šestu kuću rada i zdravlja. Ovo je vreme za produktivnost i nove projekte.

Osim toga, dobićete šansu da poboljšate svoj privatni život. Ništa vas tokom ovog perioda neće sprečiti da ostvarite uspeh. Pun Mesec 5. novembra i mlad Mesec 20. novembra doneće nove prilike na polju finansija i partnerstva, piše Your Tango.

(Blic Žena)