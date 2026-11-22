Kventin Tarantino i njegova supruga Danijela su dobili treće dete.

Kventin Tarantino je postao tata po treći put!

Kako prenosi magazin "Pipl", ovaj filmski stvaralac (63) i njegova supruga, Danijela Pik Tarantino, dobili su treće dete.

- Kventin Tarantino i njegova supruga, Danijela Pik Tarantino, sa velikom radošću objavljuju rođenje svog trećeg deteta, dečaka - izjavio je za „Pipl” predstavnik Kventina Tarantina. Ovaj nagrađivani reditelj i Danijela, koja se bavi pevanjem i manekenstvom, imaju sina Lea (6) i ćerku Adrijanu (4).

Kventin je prvi put upoznao Danijelu (43) u Izraelu 2009. godine, dok je promovisao jedan od svojih projekata. Započeli su vezu, ali su je nakon nekoliko godina prekinuli. Kasnije, oko 2016. godine, par je ljubavi dao još jednu šansu, a verili su se tokom leta 2017. godine. U novembru naredne godine, Kventin i Danijela su se venčali na intimnoj ceremoniji u svom domu u Los Anđelesu.

Prvi put su postali roditelji u februaru 2020. godine, kada su dobili sina Lea, a dve godine kasnije i ćerku Adrijanu.

