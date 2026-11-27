Tri meseca nakon tragedije, čovek koji je pokušao da spase život holivudske glumice otkrio je šta se dogodilo u apartmanu u kojem je preminula.

Više od tri meseca nakon smrti američke glumice Hejden Panetijer, koja je 16. avgusta preminula od slučajnog predoziranja u 36. godini, o njenim poslednjim trenucima progovorio je čovek koji je pokušao da joj spase život.

Zak Hikerson, brat njenog dugogodišnjeg partnera Brajana Hikersona, u razgovoru sa novinarkom portala TMZ Čarli Nef opisao je šta se dogodilo u iznajmljenom apartmanu u Grinvilu, u američkoj saveznoj državi Južna Karolina.

Delovi intervjua objavljeni su 25. novembra, svega nekoliko dana nakon što je majka pokojne glumice Lesli Vogel javno optužila Brajana za smrt svoje ćerke.

Pronašao ju je bez svesti

Kada je tog avgustovskog dana stigao u apartman u kojem su boravili njegov brat i Hejden, Zak nije odmah primetio da nešto nije u redu. Glumica je sedela prekrštenih nogu, sa telom nagnutim unapred. Tek kada joj se približio i seo pored nje, shvatio je da ne reaguje.

Alarmirao je brata, a u trenutku kada je Brajan pokušao da je podigne, Zak je primetio promenu boje njenog lica.

- Lice joj je poprimilo ljubičastu boju. Tada sam znao da nešto ozbiljno nije u redu - ispričao je Hikerson.

Pozvao je hitnu pomoć i započeo reanimaciju. Da je pokušavao da oživi glumicu potvrđuje i snimak razgovora sa dispečerom hitne službe, koji je dospeo u javnost sredinom oktobra.

Zak je ranije otkrio i da je njegov brat Hejden dao nalokson, lek koji se koristi za poništavanje dejstva opioida u slučaju predoziranja.

Kada su medicinski radnici stigli u apartman, preuzeli su pokušaje oživljavanja glumice.

- Mogao sam samo da sedim, gledam i molim se dok su se borili za njen život - prisetio se Zak.

Prema njegovim rečima, Brajan je sve vreme bio van sebe, skrhan i u neverici zbog prizora kojem je prisustvovao.

Uprkos naporima medicinske ekipe, glumici nije bilo spasa. Zak je ispričao da je, kada je proglašena njena smrt, klečao kraj njenih nogu i molio se. Potom se poslednji put oprostio od prijateljice i napustio apartman.

Majka glumice za njenu smrt optužila bivšeg partnera

Smrt Hejden Panetijer ponovo je u središte pažnje dovela njen turbulentan odnos sa Brajanom Hikersonom, koji je prethodnih godina imao problema sa zakonom zbog nasilja u porodici.

Glumica je o nasilju koje je pretrpela tokom njihove veze govorila i u memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenim u maju ove godine, svega tri meseca pre smrti.

NJena majka Lesli Vogel sredinom novembra javno je iznela ozbiljne optužbe na Brajanov račun, tvrdeći da ga smatra odgovornim za smrt svoje ćerke.

Zak je u novom intervjuu odbacio optužbe na račun svog brata, osvrnuvši se i na negativne komentare kojima su obojica izložena od avgusta. Važno je, međutim, naglasiti da Brajan nije optužen za smrt glumice.

Zak je najavio i osnivanje fondacije namenjene osobama koje se bore sa zavisnošću od droge, čime želi da sačuva uspomenu na pokojnu glumicu.

Od čega je preminula Hejden Panetijer?

Rezultati obdukcije, objavljeni u septembru, pokazali su da je Hejden preminula usled toksičnog dejstva kombinacije nekoliko supstanci, među kojima su bili fentanil, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin. U toksikološkom nalazu evidentiran je i 4-ANPP, supstanca povezana sa fentanilom.

NJena smrt zvanično je okarakterisana kao nesrećni slučaj, a lokalna policija u Južnoj Karolini krajem oktobra zatvorila je istragu o okolnostima pod kojima je glumica preminula.

Hejden Panetijer pred kamerama je praktično odrasla. Još kao devojčica pojavila se u popularnim televizijskim ostvarenjima, svetsku slavu stekla je ulogom Kler Benet u seriji "Heroji", dok joj je uloga kantri pevačice Džulijet Barns u seriji "Nešvil" donela dve nominacije za Zlatni globus.

Privatno, njen život obeležile su borba sa zavisnošću, postporođajnom depresijom i nasiljem u partnerskom odnosu.

(Kurir)

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