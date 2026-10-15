MADONINA ĆERKA NAPUNILA 30 GODINA: Pevačica joj se obratila emotivnim rečima - "Tvoje rođenje je bilo dramatično kao i naši životi" (FOTO)

Madona slavi poseban jubilej svoje male zvezde.

Pop ikona Madona (68) je u sredu, 14. oktobra obeležila 30. rođendan svoje najstarije ćerke Lurdes Leon dirljivom posvetom na Instagramu, uz arhivske fotografije i snimke koji dokumentuju život njene ćerke, od ranog detinjstva do odraslog doba.

Rođendanska objava pružila je obožavaocima pogled unazad na posebne trenutke Lurdes, sa fotografijama koje prikazuju sve — od njenih bebećih dana, preko tinejdžerskih godina, pa do odraslog doba, zajedno sa snimcima na kojima peva. Madona se takođe lično osvrnula u opisu objave, prisećajući se Lurdesinog rođenja i duboke veze koju dele, prenosi People.

„Srećan rođendan, moja Lolita!“, započela je Madona svoj opis.

„Došla si mi u san. U grozničav san. San zvani Život. Kada bih pokušala sve da zapišem, isplakala bih reku suza“, nastavila je.

Dramatičan dolazak na svet

Pevačica se takođe osvrnula na dramatične okolnosti koje su pratile Lurdesino rođenje, prisećajući se kako su komplikacije tokom porođaja dovele do hitnog carskog reza.

„Brada ti je bila okrenuta nagore u mom porođajnom kanalu, gledala si u zvezde, bila si zaglavljena. Posle 18 sati porođajnih bolova i usporenog rada tvog srca, hitan carski rez bio je jedina opcija“, napisala je.

Pevačica je dodala da je to iskustvo privuklo ogromnu pažnju, čak i pre nego što se njena ćerka rodila.

„Jesam li spomenula helikoptere i novinarske ekipe koje su kružile iznad naših glava na poslednjem spratu bolnice u Istočnom Los Anđelesu?“, dodala je. „Tvoje rođenje bilo je dramatično. Kao i naši životi.“

Madona (68) dobila je Lurdes sa svojim tadašnjim dečkom, fitnes trenerom Karlosom Leonom, 14. oktobra 1996. godine u Los Anđelesu. Pevačica je nastavila opisujući njihovu povezanost kao „biblijsku“, napisavši da kada zamoli Boga da joj je objasni, „On mi kaže: ’Pogledaj u ogledalo!’“ „Mi smo dve strane istog novčića. Ako ono čime rizikujemo otkriva šta cenimo, onda bih rizikovala sve zbog tebe“, napisala je Madona. Rođendansku poruku završila je nizom nežnih podsetnika za svoju ćerku.

„Nikada ne zaboravi ko si — Mala Zvezda koja sija sjajnije od svih zvezda na nebu“, napisala je. „Nikada ne zaboravi kako se sanja, Leptiriću. Nikada ne zaboravi odakle dolaziš. Iz ljubavi.“

Zajednički projekat

Referenca na „Little Star“ nosi posebno značenje za ovaj duo. Madona je napisala pesmu „Little Star“ za Lurdes i uvrstila je na svoj.

Lurdes je u međuvremenu izgradila sopstvenu karijeru u modi i muzici. Ova manekenka je radila sa brendovima među kojima su Rijanin „Savage x Fenty“, „Burberry“, „Marc Jacobs“, „Swarovski“ i „Mugler“, a pojavljivala se i u časopisima „Vogue“ i „Vanity Fair“.

Karijera

Muzičku karijeru započela je objavljivanjem svog debitantskog singla „Lock&Key“ u avgustu 2022. godine. Uprkos tome što je odrastala uz jednu od najprepoznatljivijih svetskih pop zvezda kao majku, Lurdes je otvoreno govorila o njihovom odnosu i izazovima pronalaženja sopstvenog identiteta. U intervjuu za časopis „Interview“ iz 2021. godine, Lurdes se osvrnula na to kako se njeno razumevanje majčinog uticaja razvijalo kako je starila.

„Nisam to u potpunosti razumela sve dok nisam shvatila važnost osnaživanja i šta znači biti žena“, rekla je. „Ona je verovatno najvrednija osoba koju sam ikada videla. Nisam to nasledila, nažalost. Nasledila sam njenu potrebu za kontrolom, ali ne i njenu radnu etiku!“

Nedavno su majka i ćerka pronašle način da istražuju svoj odnos kroz muziku. U junu 2026. godine, Madona je otkrila da joj je Lurdes prišla sa idejom da zajedno napišu pesmu kako bi izlečile svoj odnos, podelila je pevačica u naslovnoj priči za časopis Interview. „Prišla mi je sa idejom da zajedno napišemo pesmu kao način da izlečimo naš odnos“, rekla je Madona.

Ova saradnja našla se na Madoninom albumu „Confession II“, objavljenom u julu 2026. godine. Pesma pod nazivom „The Test“ prikazuje njih dve kako dele svoja viđenja o svom odnosu i uticaju odrastanja pod lupom javnosti. Madona je takođe majka sina Roka Ričija, koga je dobila sa filmskim režiserom Gajem Ričijem, kao i Dejvida Bande, Mersi Džejms i bliznakinja Stele i Ester.

(Najžena)

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