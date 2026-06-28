"MOLIM BOGA DA NE ZAPLAČEM": Suzana Jovanović nastupila posle 27 godina - sve vreme mislila o Saši, a evo šta je rekla pre izlaska na scenu

Suzana Jovanović je nakon 27 godina ponovo nastupila sa 'Južnim vetrom', ističući uzbuđenje i emotivno opterećenje zbog povratka na scenu.

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, nastupila je na koncertu "Južnog vetra" u elegantnoj crnoj haljini. Pevačica je došla sa širokim osmehom na licu, pa otkrila da se raduje što će nakon duže vremena zapevati.

- Konačno posle toliko godina, više od 27 godina. Stvarno sam jako uzbuđena, ne znam šta bih vam rekla. Razmišljam o tome da sve prođe kako treba.... Ja sam sa "Južnim vetrom" snimila tri albuma, izdvojila sam ono što se najviše peva. Deca neće biti sa mnom, starija deca su dobila bebu tako da ne mogu nigde da mrdnu, Aleksandra nije baš nešto za koncerte, tu su moji prijatelji i večeras i sutra tako da neko će uvek biti sa mnom, počela je Suzana Jovanović, pa otkrila kako su njena deca reagovala što će večeras nastupati na ovom koncertu.

- Prvo su rekli 'mama, stvarno, ideš na koncert? To ne liči na tebe'. Zato što znaju da sam se svih ovih godina malo povukla i sad izlazim iz svoje zone konfora, rekla je ona, pa priznala da je na ivici suza posebno zbog pokojnog supruga.

- Nemojte samo molim vas. Toliko sam na granici da zaplačem. Ceo dan emotivan naboj samo me puca i čim pričamo o njemu i samo krenem pesme, da baš imaju poruku. Pesme i jedna i druga imaju poruku. Ali ja znam da bi on sada bio ponosan. Nadam se da neću plakati, u sebi sve vreme izgovaram molitve, molim te Bože pomozi mi samo da iznesem, da ostanem dostojanstvena, hrabra, na visini zadatka.

Pevačica je otkrila i da li planira povratak na scenu.

- Videćemo, to zavisi od večeras i od sutra. Ja ne volim ništa da planiram, kako me Bog i život vodi ja ću tako. Moja prva ljubav i pre i posle Saleta uvek je bila muzika, nekako se to od mene očekuje, sad videćemo, rekla je Suzana, pa otkrila da li se stabilizovao odnos sa Brenom i da li se nešto promenilo.

- Ništa.

Folkerka je nedavno postala baka, a sada se osvrnula i na ovu životnu ulogu.

- U ulozi bake je najlepše. Sa njom je sada najdivnije, počela je da se smeje, već je počela da se okreće na leđa sama. Mnogo je dobra beba a ja uživam, rekla je Suzana, pa dodala da su njen sin i snaja sjajni roditelji.

- Oboje su divni roditelji, tako lepo paze bebu i vode računa o svemu.

"Aleksandra nije spremna za ulogu majke"

Pevačica kaže da njena ćerka još nije spremna da se ostvari u ulozi majke.

- Aleksanda još nije spremna da postane majka. Ona bi prvo malo da putuje i da proživi, pa posle, rekla je ona, te dodala da joj neće smetati da je unuka zove 'bako'.

- Neka me zove kako god, samo nek me voli i ja ću nju da volim i da razmenjujemo što više nežnosti.

Suzana je prokomentarisala i svoju pesmu koju je Tea Tairović prepevala i sa kojom je postigla ogroman uspeh.

- Ja ovako razmišljam, original je original. Divno je što mladi ljudi pevaju naše pesme i drago mi je što karijeru mogu da naprave na našim pesmama, ali ja sam uvek više volela da slušam originalne kolege, njihovo originalno izvođenje.

Ona je otkrila i zašto nije bila u finalu "Zvezda Granda".

- Nisam bila tu, bila sam sprečena imala sam porodičnih obaveza. Neću sigurno, ne bih volela da budem članica žirija, ali ne znam za sledeću godinu ako me budu pozvali pojaviću se.

(Plusonline)

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