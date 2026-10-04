4 MALE NAVIKE KOJE POPRAVLJAJU RASPOLOŽENJE: Ne treba vam više od 30 sekundi

Ne treba ti sat vremena meditacije, joga od 45 minuta ili cela "wellness" rutina da bi se na trenutak osećala bolje. Ponekad ti treba 30 sekundi.

To ne znači da će jedan dubok udah rešiti sve probleme u životu, niti da će tri mala rituala zameniti ozbiljnu pomoć kada ti je potrebna. Ali kratke pauze mogu da budu koristan način da na nekoliko trenutaka prekineš stres, pokreneš telo i malo promeniš raspoloženje.

Ideja ovakvih mini-praksi sve je popularnija, a psiholog Eli Susman ih naziva micropractice: male vežbe koje mogu da se urade za nekoliko sekundi i lako ubace između dve obaveze. Možda ovo postane tvoja jutarnja rutina koja te ne opterećuje.

1. Smej se. Da, čak i ako nemaš čemu

Ovo zvuči pomalo glupo dok ne probaš. U tzv. laughter jogi smeh se namerno pokreće, čak i kada na početku nije sasvim spontan. Ideja je da se telo uključi pre nego što mozak dobije razlog da kaže: "Čekaj, šta mi uopšte radimo?"

Istraživanja o terapijama koje podstiču smeh pokazuju da i tzv. simulirani, odnosno nehumoristički smeh može biti povezan sa poboljšanjem raspoloženja, anksioznosti i depresivnih simptoma, iako istraživanja nisu savršena i ne treba ih posmatrati kao zamenu za lečenje.

Za mini verziju kod kuće: udahni nekoliko puta duboko, opusti stomak i samo počni da se smeješ. Može prvo delovati potpuno besmisleno. A onda se možda uhvatiš kako se stvarno smeješ.

2. Protegni se umesto da još 20 minuta sediš

Ako veći deo dana provodiš pred ekranom, vrlo je moguće da tvoje telo već zna napamet jednu istu pozu.

Ramena napred. Vrat ukočen. Leđa negoduju.

Tu ne treba da praviš ceo čas joge. Dovoljno je da ustaneš, protegneš ramena, vrat i leđa i promeniš položaj na nekoliko sekundi.

Kratke aktivne pauze i kratke vežbe istezanja proučavane su kao način da se prekine duga statična pozicija tokom rada za računarom.

Poenta nije savršen pokret. Poenta je da telo dobije poruku da nismo deo kancelarijske stolice.

3. Tri spora udaha kada ti mozak ode u pet pravaca

Kada se misli ubrzaju, najjednostavnije je da uradiš nešto što je stalno sa tobom: uspori disanje.

Sedni kako ti je udobno i napravi nekoliko sporih, dubokih udaha. Neka izdah bude malo duži od udaha i nekoliko sekundi samo prati osećaj disanja, umesto da rešavaš sledećih sedamnaest stvari u glavi.

Spore i kontrolisane tehnike disanja proučavaju se zbog mogućeg uticaja na stres, anksioznost i osećaj psihološke dobrobiti.

Ne moraš ni da zatvaraš oči, niti da praviš atmosferu kao da si upravo stigla na wellness retreat. Dovoljno je da napraviš malu pauzu.

4. Stavi ruke na grudi i budi malo nežnija prema sebi

Ovo je možda najneobičnija stavka na listi, ali upravo za nju postoji zanimljivo istraživanje.

U jednoj studiji učesnici su svakog dana odvajali oko 20 sekundi za tzv. samosaosećajni dodir: stavljali su šake na srce ili stomak i usmeravali pažnju na toplinu, sigurnost i blagonaklon odnos prema sebi. Istraživači su pronašli koristi povezane sa samosaosećanjem, stresom i psihološkim simptomima, posebno kod onih koji su praksu zaista redovno ponavljali.

Još novija studija iz 2026. pokazala je da strategije koje pomažu ljudima da ovu malu praksu pretvore u naviku mogu doprineti njenim dugoročnijim efektima.

Ne moraš sebi da držiš govor. Samo stavi dlan na grudi ili stomak, udahni i reci sebi nešto što bi bez problema rekla osobi koju voliš. Da. I to se računa.

Ne moraš da napraviš novu rutinu od ovoga

Najgore što možemo da uradimo sa ovakvim savetima jeste da od njih napravimo još jednu stavku na ogromnoj listi stvari koje "moramo" da radimo da bismo bile dobro.

Ne treba ti alarm koji će te podsećati da se smeješ u 11:07. Možda će ti više prijati kratko istezanje između dva mejla. Možda nekoliko sporih udaha pre važnog razgovora. Možda 20 sekundi samosaosećanja kada shvatiš da si ceo dan bila stroga prema sebi.

(Ženski magazin)

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