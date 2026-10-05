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Kraljica Ranija na kraljevskom venčanju zablistala u kreaciji Srpkinje: Odabrala haljinu koja podmlađuje svaku damu (FOTO)

Kraljica Ranija zablistala je na venčanju u haljini Roksande Ilinčić, koja podmlađuje svaku damu i donosi eleganciju.

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Foto: Profimedia/ J.E.E, Sipa Press
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Drapirana midi haljina, bordo salonke i pažljivo odabrani detalji učinili su svečano izdanje jordanske kraljice Ranije posebno upečatljivim.

Jedna bogata boja i kroj sa pažljivo postavljenim detaljima bili su dovoljni da kraljica Ranija privuče pažnju na porodičnom venčanju. Za svečanost u palati Zahran izabrala je tamnocrvenu haljinu srpske dizajnerke Roksande Ilinčić, a ostatak kombinacije osmislila u srodnim tonovima. Rezultat je bilo elegantno izdanje koje može poslužiti kao inspiracija za svečane prilike ženama različitih godina.

Porodična svečanost u palati Zahran

Povod za okupljanje bilo je venčanje princeze Sare bint Fejsal, nećake kralja Abdulaha II, i Alija Al-Savafa. Ceremoniji su, pored kralja i kraljice, prisustvovali njihov najmlađi sin, princ Hašim, drugi članovi jordanske kraljevske porodice i bliski prijatelji mladenaca.

Ranija je fotografije sa venčanja podelila uz čestitku mladencima:
„Danas u palati Zahran, zajedno sa Njegovim Veličanstvom, na ceremoniji venčanja princeze Sare bint Fejsal bin Al-Husein i gospodina Alija Murabeta Al-Savafa. Čestitke srećnom paru i sve najbolje!“

Haljina Roksande Ilinčić u prvom planu

Za ovu priliku kraljica je odabrala tamnocrvenu midi haljinu od krepa sa drapiranim detaljima, koju potpisuje Roksanda Ilinčić.

Ranija je haljinu uklopila sa crvenom pismo-torbom brenda Giorgio Armani i bordo salonkama dizajnerke Dženifer Šamandi.  Od nakita je izabrala upečatljive minđuše sa kamenjem i narukvicu, čiji je centralni element ukrašen svetlucavim cirkonima.

(Stil)

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