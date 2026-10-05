ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ OBJAVILA PRVU FOTOGRAFIJU SA SINOM: Uživa u svakom trenutku (FOTO)

Anastasija Ražnatović je sredinom jula postala mama.
Oglas
Pevačica Anastasija Ražnatović objavila je prvu sliku sa sinom Ilijanom.
Anastasija i Nemanja ne dele često fotografije s detetom, želeći da mu zaštite privatnost što više mogu, pa je tek nakon nekoliko meseci od porođaja objavila zajedničku fotografiju.
- Besane noći su teške, ali istovremeno i posebne jer ih provodim sa tobom. Neka te Bog blagoslovi - napisala je u opsiu.
Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji i lepom vesti iznenadila sve.
Izabrali su ime Ilijan što znači "onaj koji pripada Bogu".
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas