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ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ OBJAVILA PRVU FOTOGRAFIJU SA SINOM: Uživa u svakom trenutku (FOTO)

Anastasija Ražnatović je sredinom jula postala mama.

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Foto: printscreen/ Instagram/ Anastasija Ražnatović
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Pevačica Anastasija Ražnatović objavila je prvu sliku sa sinom Ilijanom. 

Anastasija i Nemanja ne dele često fotografije s detetom, želeći da mu zaštite privatnost što više mogu, pa je tek nakon nekoliko meseci od porođaja objavila zajedničku fotografiju. 

- Besane noći su teške, ali istovremeno i posebne jer ih provodim sa tobom. Neka te Bog blagoslovi - napisala je u opsiu. 

Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji i lepom vesti iznenadila sve. 

Izabrali su ime Ilijan što znači "onaj koji pripada Bogu".

 

 

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