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MARKO GRABEŽ OŽENIO ŽENU KOJU VOLI GODINAMA: Venčanje bilo intimno, bez medijske pompe (FOTO)

Zvezda filma „Svadba“ započela je novo životno poglavlje, a jedan nežan trenutak mladenaca odmah je završio na društvenim mrežama.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Glumac i muzičar Marko Grabež oženio se izabranicom svog srca, a prve fotografije sa venčanja ubrzo su osvanule na društvenim mrežama. Delić atmosfere sa slavlja podelila je njegova koleginica Anđelka Stević Žugić, koja je pokazala novopečene mladence u jednom od najemotivnijih trenutaka večeri.

Na fotografijama sa venčanja Marko Grabež pozira pored supruge Danice, koja je za ovaj poseban dan odabrala raskošnu belu venčanicu. Glumac je bio elegantno odeven, a osmesi mladenaca najbolje su dočarali raspoloženje sa proslave.

Anđelka Prpić podelila fotografiju mladenaca

Foto: Printscreen/ Instagram/ andjelkap

Anđelka Stević Žugić bila je među zvanicama na venčanju, a jedan prizor posebno joj je privukao pažnju. Fotografisala je trenutak u kojem Marko ljubi suprugu i objavila ga na svom Instagram profilu.

- Upravo venčani - napisala je Anđelka uz fotografiju mladenaca.

Publika ga je zavolela u filmu „Svadba“

Marko Grabež poslednjih godina izgradio je zapaženu karijeru i na filmu i na televiziji, a široku regionalnu popularnost dodatno mu je donela uloga Nebojše Dimitrijevića u filmu „Svadba“. U ovoj komediji igra mladića koji se zaljubljuje u devojku iz Hrvatske, a susret njihovih porodica prerasta u niz neočekivanih i duhovitih situacija.

Publika ga pamti i po ulogama u serijama „Senke nad Balkanom“, „Nečista krv“, „Sablja“ i „Vreme smrti“, kao i po brojnim filmskim i pozorišnim ostvarenjima.

Uspešan i kao muzičar

Pored glume, Grabež je godinama posvećen i muzici. Stalni je član beogradskog Ateljea 212, dok je publici alternativne muzičke scene poznat kao frontmen benda KOIKOI.

(Kurir)

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