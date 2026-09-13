NAJVEĆI RASIPNICI HOROSKOPA: 4 znaka koja troše novac kao da sutra ne postoji

Dok neki ljudi proveravaju cenu tri puta i čekaju sniženje, postoje i oni kojima je dovoljno da ugledaju nešto lepo i kartica je već tu.

Prema astrološkim tumačenjima, četiri horoskopska znaka posebno teško odolevaju trošenju, mada svaki od njih novac rasipa na potpuno drugačiji način.

Lav

Lav teško razume filozofiju "dobro je i ovo jeftinije". Kada nešto poželi, često želi najbolju, najlepšu ili najupadljiviju verziju. Garderoba, parfemi, restorani, putovanja i stvari koje ostavljaju utisak lako mogu da mu naprave ozbiljnu rupu u budžetu. Problem nastaje kada Lav počne da troši prema životnom stilu koji želi, umesto prema stanju na računu. A kada se zaljubi u neki komad? Cena odjednom postaje najmanje važan detalj.

Ovan

Ovnovima strpljenje nije uvek jača strana, a isto može da važi i kada je kupovina u pitanju. Ugledao je, poželeo je - i već je platio. Dok će neko drugi otići kući, proveriti cenu na internetu i razmisliti da li mu to zaista treba, Ovan često reaguje u trenutku. Najopasnije reči za njega mogle bi da budu "poslednji komad" i "ponuda traje još danas". Tek kasnije može da stigne ono čuveno pitanje: "A šta će mi ovo uopšte?"

Vaga

Vaga možda neće kupiti bilo šta, ali kada ugleda nešto što savršeno odgovara njenom ukusu, samokontrola može brzo da nestane. Odeća, cipele, kozmetika, detalji za kuću, dobar restoran - sve što je lepo upakovano i estetski privlačno lako joj privuče pažnju. Vage posebno vole osećaj da su sebi priuštile nešto lepo. I tu nastaje problem: jedno "malo zadovoljstvo" lako povuče drugo, pa se nekoliko bezazlenih kupovina na kraju pretvori u ozbiljan račun.

Strelac

Strelac možda neće potrošiti pola plate na dizajnersku torbu, ali će bez mnogo razmišljanja dati novac za avionsku kartu, vikend-putovanje, koncert ili večeru sa društvom. Za njega su iskustva vrednija od broja koji vidi na bankovnom računu. Ako mu kažete da može da bira između štednje i spontanog putovanja koje se verovatno neće ponoviti, velika je šansa da već pakuje kofer. NJegova logika je jednostavna: novac će ponovo zaraditi, ali prilika možda neće ponovo doći.

(BlicŽena)

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