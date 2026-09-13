Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAJVEĆI RASIPNICI HOROSKOPA: 4 znaka koja troše novac kao da sutra ne postoji

Dok neki ljudi proveravaju cenu tri puta i čekaju sniženje, postoje i oni kojima je dovoljno da ugledaju nešto lepo i kartica je već tu.

1789303356_Depositphotos_450469678_S.jpg
Foto: Deposit/ NewAfrica
Oglas

Prema astrološkim tumačenjima, četiri horoskopska znaka posebno teško odolevaju trošenju, mada svaki od njih novac rasipa na potpuno drugačiji način.

Lav

Lav teško razume filozofiju "dobro je i ovo jeftinije". Kada nešto poželi, često želi najbolju, najlepšu ili najupadljiviju verziju. Garderoba, parfemi, restorani, putovanja i stvari koje ostavljaju utisak lako mogu da mu naprave ozbiljnu rupu u budžetu. Problem nastaje kada Lav počne da troši prema životnom stilu koji želi, umesto prema stanju na računu. A kada se zaljubi u neki komad? Cena odjednom postaje najmanje važan detalj.

Ovan

Ovnovima strpljenje nije uvek jača strana, a isto može da važi i kada je kupovina u pitanju. Ugledao je, poželeo je - i već je platio. Dok će neko drugi otići kući, proveriti cenu na internetu i razmisliti da li mu to zaista treba, Ovan često reaguje u trenutku. Najopasnije reči za njega mogle bi da budu "poslednji komad" i "ponuda traje još danas". Tek kasnije može da stigne ono čuveno pitanje: "A šta će mi ovo uopšte?"

Vaga

Vaga možda neće kupiti bilo šta, ali kada ugleda nešto što savršeno odgovara njenom ukusu, samokontrola može brzo da nestane. Odeća, cipele, kozmetika, detalji za kuću, dobar restoran - sve što je lepo upakovano i estetski privlačno lako joj privuče pažnju. Vage posebno vole osećaj da su sebi priuštile nešto lepo. I tu nastaje problem: jedno "malo zadovoljstvo" lako povuče drugo, pa se nekoliko bezazlenih kupovina na kraju pretvori u ozbiljan račun.

Strelac

Strelac možda neće potrošiti pola plate na dizajnersku torbu, ali će bez mnogo razmišljanja dati novac za avionsku kartu, vikend-putovanje, koncert ili večeru sa društvom. Za njega su iskustva vrednija od broja koji vidi na bankovnom računu. Ako mu kažete da može da bira između štednje i spontanog putovanja koje se verovatno neće ponoviti, velika je šansa da već pakuje kofer. NJegova logika je jednostavna: novac će ponovo zaraditi, ali prilika možda neće ponovo doći.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas