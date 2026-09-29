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NAŠA POZNATA PEVAČICA SE RAZVODILA 12 PUTA: Svaki njen brak je okončan iz istog razloga

Maja Odžaklijevska danas živi daleko od svetla reflektora, ali njen burni ljubavni život i dalje privlači pažnju javnosti,

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Poznata pevačica Maja Odžaklijevska oprostila se od dugogodišnje estradne karijere i gradskog života kako bi mir pronašla u prirodi, okružena porodicom i životinjama. Iako živi daleko od svetla reflektora, njen burni ljubavni život i dalje privlači pažnju javnosti, s obzirom na to da je čak 12 puta stupala u brak, a svaki od njih okončan je iz istog razloga.

Kako je Maja Odžaklijevska, nikada nije želela da toleriše zvocanje i postupke partnera koji joj se nisu dopadali, već je bračne nesuglasice rešavala po kratkom postupku:

„Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao”, pričala je ona svojevremeno.

Posvetila se unuku

Nakon povlačenja sa scene, njen najveći fokus i radost jeste unuk Luka, kome je dijagnostikovan autizam. Pevačica je bila prva koja je primetila da je dečaku potrebna stručna pomoć kada je imao samo dve godine:

„Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: 'Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj'. Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali”.

(Blic)

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