NIJEDNA ILI NI JEDNA? Ovo je pravilo pisanja primera koji često izaziva nedoumice

Da li pišete ni jedna ili nijedna?

Mnogi ljudi greše prilikom pisanja ove reći, ali je pravilo zapravo veoma jednostavno, pa vrlo brzo možete da rešite nedoumicu i u svakom trenutku znate kako se ova reč pravilno piše.

Zparavo, piše se i jedno i drugo.

Spojeno se pišu zamenice složene sa ni: niko, nikog(a), nikom(e), ništa, ničeg(a), ničemu, nijedan, nijedna, nijedno, nijedni, nijedne, nikoji, ničiji, nikakav, nikakvog, nikakvom.

Nijedna priča mi se nije svidela.

Odvojeno se piše u izrazima sa pojačanim značenjem: ni jedna jedina i ni jedna ni druga.

Ni jedna jedina priča mi se nije svidela.

BONUS VIDEO