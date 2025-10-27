Oglas
KAKO SE PIŠE BEZ VEZE ILI BEZVEZE? Iznenadićete se šta je pravilno

Da li pišete bez veze ili bezveze?

Foto: Shutterstock
Jezik je živa tvorevina. Od Vuka koji je postavio temelje pravopisu do sada mnogo se toga promenilo. Kada mislimo da nešto sigurno znamo ispostavi se da je ipak pogrešno.

Bez veze ili bezveze

Predlog bez i imenica veza pišu se uvek odvojeno.

Bez veze sam otišao tamo.

Tako se pišu i primeri: bez razloga, bez potrebe i slično. Ovi izrazi su ustaljeni, kao i način njegovog pisanja, te se uvek piše odvojeno.

Dok se pridev bezvezan-bezvezna-bezvezno piše spojeno.

