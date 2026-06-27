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NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE SA VENČANJA DONALDA TRAMPA DŽUNIORA: Američki predsednik i prva dama nisu došli ali ovako slavlje još niste videli (FOTO)

Nepunih mesec dana nakon bajkovitog venčanja na Bahamima, Betina Anderson odlučila je da sa svojim pratocima podeli još nekoliko do sada neobjavljenih fotografija s proslave venčanja s Donaldom Trumpom Džuniorom.

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Foto: Profimedia/ Jakub Porzycki/NurPhoto, Shutterstock Editorial
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Bivša manekenka na Instagramu je objavila niz fotografija s druge večeri svadbenog vikenda, održanog na privatnom ostrvu na Bahamima, opisujući je kao 'nezaboravno veče ispunjeno radošću, muzikom, zalaskom sunca i plesom bosih nogu u pesku'.

Na prvoj fotografiji 39-godišnja Betina i 48-godišnji sin američkog predsednika zagrljeni stoje na plaži, gledajući jedno drugo u oči, dok se u pozadini prostire okean.

Među gostima našle su se i članice porodice Tramp. Na jednoj fotografiji Anderson pozira s Tifani Tramp i Stejsi Bendet, osnivačicom modnog brenda Alice + Olivia, dok se na drugima može videti kako gosti plešu na plaži noseći šarene ukrase za glavu. Posebnu pažnju je privukla je Lara Tramp, koja je takođe pokazala plesne pokrete u živopisnom izdanju.

Fotografije otkrivaju i raskošno uređeni prostor za slavlje. Stolovi su bili ukrašeni šarenim stolnjacima, elegantnim posuđem i svećama, a gosti su mogli uživati u posebnom 'Rum Baru' s koktelima kreiranima upravo za ovu priliku.

Ekstravagantna zabava

Na meniju su se našla pića simboličnih naziva poput 'The Don', 'Aperol Ever-After' i 'Mojito Meant-To-Be'.

Jedna od najopuštenijih fotografija prikazuje mladence na plaži, gde Donald Tramp Džunior podiže suprugu u naručje, dok se ona smeje gledajući prema nebu. Za drugo veče proslave Betina je odabrala dugu belu haljinu na jedno rame, koju je upotpunila visećim zlatnim minđušama. Donald Tramp Džunior nosio je ležernu belu košulju kratkih rukava i bele pantalone.

'U raju, okruženi isključivo ljubavlju. Bilo je to sve o čemu smo sanjali i još više... čista čarolija', napisala je Anderson uz objavu.

Par se venčao tokom vikenda povodom američkog "Dana sećanja", nakon što su nekoliko dana ranije službeno sklopili brak u Palm Biču na Floridi. Za ceremoniju na Bahamima mlada je odabrala jednostavnu svilenu haljinu modne kuće Safiyaa, predimenzionirani rajf i kratki veo od tila, dok je mladoženja nosio bež laneno odelo bez kravate. Unutrašnjost sakoa krasio je izvezeni inicijal 'B' u crvenom srcu, posvećen supruzi.

Na intimnom venčanju okupilo se četrdesetak gostiju, među kojima su bili Donaldovi brat Erik, sestre Ivanka i Tifani Tramp, kao i petoro dece koje Donald Trump Džunior ima iz braka s bivšom suprugom Vanesom Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp nije prisustvovao venčanju. U objavi na društvenoj mreži Truth Social objasnio je kako zbog predsedničkih obaveza smatra da je važno ostati u Beloj kući tokom tog perioda.

Donald Trump Džunior i Betina Anderson verili su se u decembru prošle godine u predsedničkom odmaralištu Kamp Dejvid, nakon godinu dana veze. Prosidba je usledila dan nakon što su tu proslavili Betinin 39. rođendan.

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